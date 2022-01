Qualche giorno fa, Diletta Leotta ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera: in quell'occasione il volto di punta di DAZN ha dichiarato che se una donna è carina, per farsi valere nel mondo del lavoro, deve impegnarsi molto di più. Tali affermazioni non sono andate già a Caterina Collovati, la quale riprendendo una parte di intervista della giornalista sportiva ha detto senza mezzi termini che si tratta solo di lagne. In realtà, secondo Collovati una donna bella trova molte strade aperte, per cui l'avvenenza fisica non è certo una nota di demerito ma piuttosto un validissimo aiuto.

L'attacco frontale di Collovati nei confronti della giornalista

Caterina Collovati non le ha mandate di certo a dire a Diletta, criticandola aspramente e in maniera piuttosto diretta. Leotta ha rilasciato un'intervista affermando che per le donne arrivare ad occupare posti di rilievo in ambito lavorativo non è facile. "Se sei una donna ti devi impegnare cento volte di più. Se sei anche carina, duecento in più", ha detto l'ex fidanzata di Can Yaman. Inoltre, la catanese ha proseguito aggiungendo che lo stereotipo legato alla bellezza femminile non è ancora stato superato.

Collovati di fronte a tali parole non è riuscita a stare zitta: sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto di Diletta e al suo fianco proprio questa parte delle dichiarazioni.

"Basta con la lagna della bella considerata stupida", ha affermato Caterina che poi ha continuato nel suo affondo nei confronti della collega. "Raccontiamo anche della bella che in quanto tale, trova molte strade aperte", ha proseguito la giornalista che ha voluto rimarcare che avere un aspetto attraente spesso si rivela un valido aiuto.

Quale sarà la reazione di Diletta?

"La bellezza aiuta, che male c'è? Perché negarlo?", ha concluso Caterina chiedendo a tutti un po' più di onestà. La giornalista ha immediatamente raccolto il consenso dei suoi follower. Infatti, tanti sono i messaggi dei sostenitori di Collovati che ne hanno apprezzato la schiettezza e la sincerità.

Inoltre non sono mancati i messaggi ironici di chi ha sottolineato che Leotta lavora solo per le sue capacità. Come reagirà Diletta a tale attacco frontale?

Mentre si vocifera di un possibile flirt della presentatrice con Giacomo Cavalli, Leotta dovrà ancora una volta fronteggiare le critiche di una collega. I fan di Diletta, ora, aspettano di vedere quale sarà la prossima mossa della loro beniamina.