L'amicizia tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge sembra essere arrivata al capolinea. Durante una delle pause pubblicitarie del GFVip, in onda venerdì 28 gennaio su Canale 5, le due coinquiline hanno avuto un botta e risposta piuttosto ruvido. L'influencer italo-americana ha accusato la coinquilina di prendersela troppo anche per le battute ironiche. Dal canto suo, l'ex Miss Italia ha sostenuto di esserci rimasta male.

I motivi della discussione

In settimana, i "vippoi" si sono cimentati come speaker radiofonici. Arrivato il turno di Soleil, la 27enne per rispondere ad una domanda su Manila ha chiosato: "È in cucina a lavare i piatti tesoro mio.

Se vuoi divertirti ci siamo noi". Tale affermazione è stata recepita in modo offensivo dall'ex Miss Italia. Nazzaro ha sostenuto di lavare sempre i piatti al GFVip, perché ci sono persone come Soleil che non sistemano mai nulla.

Nella 38^ puntata del Reality Show, le due coinquiline hanno confermato la loro posizione. Manila si è sentia ferita mentre Sorge ha ribadito di non avere detto nulla di offensivo.

Lo scontro

Terminata la discussione, Signorini ha mandato la pubblicità ma le due "vippone" hanno continuato il battibecco. Nel dettaglio, Soleil ha accusato la coinquilina di essere pesante: "Continui per una battuta, mi hai fracassato le scatole". Secondo la gieffina, Nazzaro vuole tanto fare l'amica e pretende le scuse dal prossimo, ma lei non farebbe mai un passo indietro quando commette un errore.

Sorge non ha utilizzato mezzi termini nei confronti di Manila: "Sai fare soltanto la vittima". A detta della 27enne, la coinquilina non le sarebbe stata abbastanza vicina quando era giù di corda per l'ingresso di Delia Duran nella casa di Cinecittà.

Non contenta Soleil ha rincarato la dose, spiegando alla 44enne che se una persona vuole realmente chiarire non esita.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Al contrario, Manila si muoverebbe sempre in modo ambiguo. Poi, Sorge ha tagliato corto: "Mi sono rotta, sono piena di te che rigiri le frittate".

La replica dell'ex Miss Italia

Dopo avere lasciato parlare Soleil, Manila non è restata in silenzio. La gieffina ha controbattuto, spiegando che anche dall'altra parte non c'è stata voglia di un chiarimento.

La diretta interessata ha sostenuto di non avere mai agito di circostanza, ma di essersi sempre schierata per le cose per cui ne valeva la pena. Come un fiume in piena la 44enne ha affermato: "Basta hai stancato". Poi, ha lanciato una frecciatina a Sorge: "Io sbaglio eccome, ho sbagliato a valutare le persone".

Nazzaro ha ammesso di esserci rimasta per alcuni atteggiamenti della 27enne, ma di non avere mai detto nulla. Secondo la 44enne pugliese, Soleil non riuscirebbe ad accettare le critiche degli altri. Infine, Manila Nazzaro ha concluso: "Io guardo quello che faccio, piuttosto pensa a quello che fai tu".