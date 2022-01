Dopo l'ottimo esordio della prima puntata stagionale del 2022, C'è Posta per te torna sabato 15 gennai, a fare compagnia ai telespettatori di Canale 5. Il people show ideato e condotto da Maria De Filippi potrà contare sulla presenza di un amatissimo attore: Can Yaman sarà uno dei super ospiti della puntata, in cui sarà protagonista di una sorpresa di cui ancora non si sa nulla. Per il sex symbol turco si tratta della terza volta nel programma, dopo aver già preso parte nel 2020 e nel 2021.

L'atteso ritorno di Can nello show del sabato sera

Come ogni anno Maria De Filippi, a C'è Posta per te, stupisce il suo fedele pubblico con la presenza di grandi personaggi del mondo della tv e dello spettacolo.

Così dopo Paolo Bonolis e Stefano De Martino, che con i loro doni e le loro battute hanno reso ancora più intense le storie dei protagonisti del programma sabato scorso, sabato 15 gennaio toccherà a Can Yaman fare da "sorpresa" per qualcuno che si accomoderà sui famosi pouf blu per raccontare la propria storia. Nulla si conosce circa la storia dei protagonisti del people show, ma di certo l'arrivo di Yaman renderà il momento ancora più interessante.

Di certo la conduttrice non si lascerà sfuggire l'occasione di intervistare l'attore turco, il quale parla benissimo l'italiano e per motivi lavorativi si è trasferito proprio a Roma. Attualmente, l'attore, originario di Istanbul, è ancora impegnato sul set di Viola come il mare, al fianco di Francesca Chillemi con la quale di è vociferato di un possibile flirt, dopo la fine della chiacchierata relazione con Diletta Leotta.

I giudici di Tu sì que vales protagonisti di una storia

Le belle emozioni per il pubblico di Canale 5 non finiranno con l'arrivo con Can. Infatti, oltre alle storie di tradimenti, ricongiungimenti e liti familiari altri personaggi molto amati dai telespettatori prenderanno parte alla puntata. I quattro giudici di Tu sì que vales sono pronti a intrattenere tutti con la loro verve e la loro simpatia.

Rudy Zerbi, Teo Mammucari, Gerry Scotti e Sabrina Ferilli sono chiamati a rendere più leggere le sofferenze di uno dei protagonisti di C'è Posta per re.

Chissà se prevarranno le risate o la commozione durante le storie, ma ciò che rende il people show uno dei programmi più amati e longevi è proprio la capacità di mixare perfettamente tutte le emozioni. Cresce, dunque, l'attesa sui social per la seconda puntata di C'è posta per te.