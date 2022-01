Alex Belli e Delia Duran continuano a essere al centro delle dinamiche del GF Vip. Nel corso dell'ultima puntata serale del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini, si è tornato a parlare delle vicende della coppia e della loro idea di amore libero.

In studio hanno provato a spiegare meglio quale fosse la loro posizione in merito ma, la reazione di Aldo Montano così come quella di Katia Ricciarelli, non è stata molto tenera e si sono lasciati andare a delle riflessioni particolari.

Aldo Montano bacchetta la coppia Alex-Delia al GF Vip

In particolar modo, durante la diretta del GF Vip di venerdì 28 gennaio, Alex Belli e sua moglie Delia sono tornati a parlare del loro amore che definiscono "libero" e del fatto che i due non hanno problemi ad avere dei rapporti intimi anche con una terza persona.

Una visione dell'amore che, in studio, ha scatenato accese discussioni dato che in queste settimane, Aldo e Alex sono stati sempre poco chiari ma, questa volta, Alfonso Signorini ha messo alle strette l'attore, facendogli una serie di domande dirette con le quali ha preteso che venisse fuori la verità dei fatti.

Ebbene, dopo aver fatto le loro precisazioni, la reazione di Aldo Montano non si è fatta attendere e nel ribadire di essere stufo di tutta questa situazione, non ha risparmiato una frecciatina alla coppia.

Aldo e Katia Ricciarelli sbottano su Alex e Delia

"Quattro mesi e mezzo ci giriamo intorno all'amore libero e alla fine è uno scambio di coppie, tutto sommato è quello", ha sentenziato Aldo Montano punzecchiando il suo rivale Alex Belli che, pur essendo presente in studio, ha scelto di non replicare.

Anche in casa, la reazione di Katia Ricciarelli non è stata per niente tenera nei confronti di Alex-Delia, quando i due parlavano della loro concezione di amore.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"Ma vergognatevi", ha sentenziato la cantante lirica contro i due protagonisti di questo GF Vip 6.

Anche l'opinionista Adriana Volpe, nel corso della puntata del Grande Fratello Vip trasmessa su Canale 5, è stata molto dura nei confronti della coppia Alex-Delia.

Anche Adriana Volpe contro la coppia Alex-Delia al GF Vip

Senza troppi mezzi termini, infatti, l'opinionista di questa sesta edizione del reality show Mediaset ha sentenziato dicendo che per lei, i due hanno soltanto preso per i fondelli il pubblico che in queste settimane ha seguito le loro vicende durante la messa in onda del programma.

Un'accusa che ha scatenato il putiferio in studio, dato che gli spettatori presenti al GF Vip si sono lasciati andare a un applauso a dir poco scrosciante nei confronti di Volpe, confermando di fatto di essere stufi delle vicende di questo tormentato triangolo.