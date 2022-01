Nella soap opera Love is in the air ben presto Aydan sarà costretta a rivelare a Kemal e Serkan che in realtà sono padre e figlio. Una notizia che sconvolgerà entrambi gli uomini, con Serkan che non vorrà avere nulla a che fare con il suo padre biologico. Kemal invece, pur spiazzato dalla notizia, sembrerà felice all'idea di avere una famiglia, ma si troverà a dover scontrarsi con il rifiuto di Serkan.

Aydan sospetta che Kemal sia il padre di Serkan

Le prossime puntate di Love is in the air vedranno Aydan scoprire che il figlio Serkan non è figlio dell'ex marito Alptekin come aveva sempre creduto.

La donna infatti, comincerà ad avere qualche sospetto quando Kemal le ricorderà di una notte d'amore trascorsa insieme, avvenuta nel periodo in cui lei e Alptekin erano in crisi. Un fatto accaduto giusto nove mesi prima della nascita di Serkan. Pertanto, Aydan sospetterà che proprio Kemal possa essere il padre di Serkan.

Sospetto che aumenterà quando scoprirà che anche Kemal è allergico alle fragole proprio come il figlio e la nipote Kiraz.

Aydan confessa a Kemal e Serkan che sono padre e figlio

Nelle trame successive di Love is in the air, Aydan con l'aiuto di Seyfi, riuscirà a effettuare un test del DNA, dal quale avrà conferma ai suoi sospetti. Kemal sarà il padre biologico di Serkan.

Ma come dire la verità ai due uomini più importanti della sua vita?

Un bel problema per Aydan che, almeno inizialmente, cercherà di tergiversare. Purtroppo per lei, qualcuno scoprirà la verità prima di confessarlo ai diretti interessati. I primi a scoprirlo saranno i piccoli Can e Kiraz, i quali manterranno il silenzio in cambio di un sacco di gelati. La notizia arriverà però anche alle orecchie di Ayfer e poi a quelle di Eda.

Quest'ultima inviterà Aydan a raccontare quanto prima la verità. Sarà a questo punto che Aydan si troverà faccia a faccia con Kemal e Serkan, rivelando loro che in realtà sono padre e figlio.

Serkan non accetta Kemal come padre

La notizia sconvolgerà entrambi gli uomini. Aydan cercherà di spiegare loro di averlo scoperto anche solo pochi giorni prima.

Mentre Kemal, pur sorpreso dalla notizia, si mostrerà in qualche modo felice all'idea di avere una famiglia, Serkan invece non reagirà affatto bene. Bolat, già contrario al fatto che Aydan sia fidanzata con Kemal, si rifiuterà di accettare l'uomo come padre. Serkan infatti, sosterrà senza tanti giri di parole, di non aver bisogno di un altro padre, dopo il controverso rapporto avuto con Alptekin. Serkan sembrerà irremovibile ma, con il prosieguo delle puntate, le cose potrebbero cambiare. Qualcuno infatti potrebbe fargli cambiare idea.

Per scoprire come andrà a finire questa story line, non resta che seguire i nuovi appuntamenti con Love is in the air, la quale va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 nel consueto orario delle ore 16:50.