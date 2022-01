Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva Doc - Nelle tue mani, il prossimo giovedì 13 gennaio in prima serata su Rai 1 andrà in onda la prima puntata della seconda stagione, in cui ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, nella seconda stagione della Serie TV con protagonista il dottor Andrea Fanti, quest'ultimo avrà come obiettivo quello di tornare a essere primario dell'ospedale per difendere la sua squadra e continuare ad ascoltare i suoi pazienti. Allo stesso tempo, Fanti farà di tutto per convincere Giulia, la sua amata assistente di un tempo, a ritirare la richiesta di trasferimento, in quanto lui la vorrebbe al suo fianco.

Inoltre, Doc le proverà tutte anche per riconquistare il cuore della sua ex moglie Agnese.

Nel mentre, il Policlinico Ambrosiano verrà travolto dalla peggiore pandemia degli ultimi cento anni, che ha avuto Milano come epicentro mondiale. Infatti, verrà dedicato un episodio speciale proprio a questo argomento inerente all'emergenza sanitaria. L'obiettivo di Doc e dei suoi colleghi sarà proprio quello di affrontare alla meglio questa emergenza sanitaria e fare in modo di tornare alla normalità senza perdere il contatto con altre persone.

Doc vorrà riconquistare Agnese

Il primo episodio della seconda stagione di Doc sarà intitolato Una vita nuova, febbraio 2020. In questa circostanza, Fanti vorrà fare in modo di tenere unita la sua squadra, che ultimamente sta perdendo pezzi.

In particolare, Giulia starà per trasferirsi a Genova, mentre Lorenzo penserà di lasciare il mondo della medicina. Allo stesso tempo, Gabriel sarà deciso a partire per l'Etiopia e anche Elisa vorrà lasciare il reparto.

Dunque, l'obiettivo principale di Doc sarà quello di convincere la squadra a restare con lui. Fanti dovrà anche superare il dispiacere di Carolina che starà per laurearsi, ma non ne vorrà sapere di medicina interna.

Inoltre, Doc dal punto di vista sentimentale vorrà conquistare Agnese, ma a un certo punto un nuovo virus dalla Cina sconvolgerà tutti i piani dei protagonisti.

Fanti vorrà lasciare il reparto dopo la pandemia

Nel secondo episodio intitolato La guerra è finita, tempo dopo, la pandemia volgerà al termini e le vite dei protagonisti saranno stravolte.

Doc penserà di lasciare tutto e si rifiuterà di occuparsi del caso molto difficile dell'infermiere Giacomo.

Intanto, in ospedale arriverà un nuovo internista, Damiano Cesconi, e una nuova infettivologa, Cecilia Tedeschi, ma soprattutto un nuovo primario che avrà intenzioni di smantellare tutto quello che Doc ha costruito.

Poco dopo ci sarà anche un'inchiesta sulle responsabilità dei problemi dell'ospedale nel periodo dell'emergenza. Agnese sarà sotto accusa e dovrà rispondere di diverse cose. Allo stesso tempo, Doc e i suoi colleghi nasconderanno un segreto su quanto successo alcuni mesi prima della pandemia con lo scopo di proteggere il reparto di medicina interna e Agnese. Nonostante ciò, Fanti sarà chiamato a una scelta molto difficile e allo stesso tempo molto coraggiosa.