La seconda stagione di Doc - Nelle tue mani è tornata sul piccolo schermo e il debutto dei primi due episodi ha colto di sorpresa il pubblico. Infatti, durante la serata del 13 gennaio, uno dei protagonisti più amati della fiction di Rai 1, Lorenzo Lazzarini è morto. Attorno al decesso del medico del Policlinico Ambrosiano ruota un giallo, perché sembrerebbe esserci qualche mistero attorno alla morte del collega di Andrea Fanti. Gianmarco Saurino, l'attore che interpreta il ruolo del dottore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a quello che accadrà nelle prossime puntate, rivelando ch i telespettatori verranno informati di ciò che è accaduto a Lazzarini.

Doc - Nelle tue mani, anticipazioni: la morte di Lorenzo Lazzarini spiegata attraverso flashback

I primi due episodi della seconda stagione di Doc - Nelle tue mani hanno lasciato l'amaro in bocca ai fan della fiction di Rai 1. Infatti, uno dei dottori più amati è deceduto. Infatti, nella prima serata della nuova edizione della serie televisiva, Lorenzo Lazzarini è morto. Al momento, i telespettatori sono stati informati del fatto che il dottore del Policlinico Ambrosiano aveva contratto il Coronavirus ed è deceduto, ma le cose potrebbero essere andate diversamente. A tal proposito, il marito della direttrice sanitaria ha rubato il certificato in cui Elisa aveva dichiarato che Lazzarini aveva la febbre qualche giorno prima del decesso.

Inoltre, nel finale del secondo episodio, Andrea Fanti aveva fatto un sogno riguardo la morte di Lorenzo, quasi come se fosse un flashback di quanto accaduto, ossia che ha ucciso lui il collega.

Doc - Nelle tue mani, prossimi episodi: la storia di Lorenzo Lazzarini non è finita

Gianmarco Saurino ha fatto chiarezza riguardo al suo personaggio, spiegando che la morte di Lorenzo Lazzarini non coincide con la scomparsa del suo personaggio.

A tal proposito, l'interprete del medico del Policlinico Ambrosiano ha rivelato: ''La storia però non finisce qui. Alla fine della seconda puntata abbiamo visto un flashback che non sappiamo se sia un sogno di Andrea Fanti o reale. Ce ne saranno altri e racconteranno cosa è successo a Lorenzo e se ci saranno responsabilità''.

Infatti, al momento, in base a quanto trasmesso su Rai 1, sembrerebbe ruotare un mistero attorno al decesso del protagonista di Doc - Nelle tue mani. Come mai Andrea Fanti ha rubato il foglio riguardante il fatto che il dottore avesse avuto la febbre qualche giorno prima di morire? C'entra soltanto il fatto di non volere fare scoprire che Lazzarini era in realtà il paziente zero come hanno spiegato ai telespettatori o c'è dell'altro sotto?

Doc - Nelle tue mani, trame prossime puntate: il flashback di Andrea Fanti e la morte di Lorenzo Lazzarini

Inoltre, Fanti c'entra qualcosa nel decesso del suo collega? Cosa significava il sogno fatto dal marito di Agnese? Gianmarco Saurino ha spiegato che potrebbe sia trattarsi di una fantasia di Andrea oppure si tratti veramente degli ultimi minuti di vita del suo personaggio.

Al momento, in base alle dichiarazioni dell'interprete di Lazzarini, l'unica cosa certa è che nei prossimi episodi della fiction di Rai 1 ci saranno altri flashback che faranno chiarezza sul decesso di Lorenzo. Non resta pertanto che attendere le prossime puntate di Doc - Nelle tue mani 2, per scoprire qualcosa in più attorno al giallo con cui è iniziata la seconda stagione.