Prosegue l'avventura di Delia all'interno della casa del GF Vip e, in queste ultime ore, la "moglie" di Alex Belli è stata protagonista di diversi momenti di crisi che l'hanno vista scoppiare in lacrime.

Immediata è stata la reazione di Katia Ricciarelli che, dopo aver visto Delia piangere e disperarsi per suo marito, ha poi assistito a una Delia felice e spensierata che si divertiva alla festa di compleanno che hanno organizzato proprio per la cantante lirica, così non ha potuto non lanciare frecciatine.

Delia Duran in lacrime decide di lasciare Alex Belli al GF Vip

Nel dettaglio, la giornata di ieri è stata particolarmente complicata per Delia che, dopo l'ennesimo passaggio di un aereo dedicato alla coppia Alex-Soleil, è scoppiata in lacrime.

La donna ha ammesso di non poterne più di tutta questa situazione che la sta facendo soffrire moltissimo, al punto da decidere di mettere la parola fine alla sua relazione con Alex.

Delia, senza troppi mezzi termini, ha scelto di lasciare suo "marito" e quindi di voltare pagina e andare avanti, lasciandosi alle spalle quanto è successo.

A dare consigli a Delia c'era anche Katia Ricciarelli, che ha consolato in tutti i modi la ragazza, spronandola a voltare pagina e a prendere una decisione che possa farla stare bene.

Katia Ricciarelli e la frecciatina contro Delia Duran

Tuttavia, durante la festa di compleanno di ieri sera, è stata la stessa Katia poi a sparlare di Delia.

La cantante lirica, chiacchierando con Kabir Bedi, non ha potuto non sottolineare il fatto che a distanza di poche ore, la "moglie" di Alex Belli si fosse già ripresa e stesse partecipando attivamente alla festa di compleanno, quasi come se non avesse mai sofferto per suo marito dopo le amare lacrime della mattina.

"Delia ieri piangeva, la mattina piangeva perché suo marito l'ha trattata male, adesso è finito tutto", ha esclamato Katia parlando con Kabir, il quale ha confermato la sua versione dei fatti.

Katia sparla di Delia con Kabir al GF Vip: ecco cosa ha detto

"Ma dimmi Kabir, io sono anche stata giovane e sono stata molto amata ed ho molto amato, ma non ho mai avuto questi su e giù", ha aggiunto ancora Katia che non ha risparmiato una frecciatina al vetriolo nei confronti di Delia dopo che in mattinata le aveva asciugato le lacrime.

Cosa succederà a questo punto nel corso delle prossime ore al GF Vip? Katia avrà modo di parlare ancora con Delia e per metterla al corrente dei suoi dubbi su quello che sta accadendo con Alex Belli ma anche con la stessa Soleil Sorge?

In attesa di scoprirlo, Alex in una recente intervista non ha nascosto il proprio dispiacere per come si sta evolvendo la situazione con sua "moglie".