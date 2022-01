Cosa succede nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6? Vittorio è entrato in affari con Dante, arrivato a Milano in maniera del tutto inaspettata. A convincere Conti a fidarsi di Romagnoli è stato Umberto, ma questa volta il suo intuito porterà solo guai al grande magazzino. Tra l'altro, Dante si è avvicinato a Beatrice, guarda caso proprio in occasione della stesura del contratto con i clienti americani. La situazione presto sfuggirà di mano. Nel frattempo, Gemma ascolta una conversazione tra Gloria e Veronica e così viene a sapere tutta la verità, rimanendone sconvolta.

Dante sta ingannando Beatrice e Vittorio? Il Paradiso delle signore anticipazioni

Nel dettaglio, gli spoiler delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore, raccontano che Dante riuscirà nel suo intento volto a far abbassare le difese a Beatrice, figura chiave per far andare in porto l'affare tra Il Paradiso e i clienti americani.

Dante si è anche confidato con Beatrice, raccontandole il suo passato e anche dettagli molto personali. Molto probabilmente, si tratta di una sua abile strategia per conquistare la sua fiducia e portarla dalla sua parte.

Il furbo Umberto, che di affari ne sa una più del diavolo, comincia a capire che c'è qualcosa che non va nel contratto con gli americani e ne parla immediatamente a Vittorio e Beatrice, che non nascondono la loro preoccupazione.

A che gioco sta giocando Dante? Non si esclude che Romagnoli abbia architettato un piano per vendicarsi di Conti, memore di quanto successo con Marta.

Gemma scopre la verità su Gloria ed Ezio

Nel frattempo, Irene prova a convincere il padre di Gabriella a non vendere l'appartamento. Un peccato, visto che Salvatore è interessato all'acquisto.

Salvo vuole fare il grande passo con Anna e quella casa potrebbe fare proprio al caso loro.

Come raccontano le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore, Gemma ascolterà per puro caso una conversazione tra Veronica e Gloria, rendendosi finalmente conto di come stanno le cose. Furiosa con Moreau, inizierà a tramare contro di lei.

Tina lascia cadere il foulard dal letto di Vittorio, spoiler Il Paradiso delle signore 6

Roberto ha colto in flagrante Tina e Vittorio, anche se Conti l'ha rassicurato che si tratta solo di un bacio. Le cose non stanno così, visto che tra i due è scoppiata la passione.

Occhio alla puntata de Il Paradiso delle signore 6 del 26 gennaio: Tina, inavvertitamente, lascia cadere il suo foulard dal letto di Vittorio durante un loro momento intimo. Che cosa succederà ora? Non resta che attendere l'evolversi delle trame per scoprire come andrà a finire questo nuovo amore appena nato.