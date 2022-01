Barù è tra i protagonisti del Grande Fratello Vip 6 che continua a essere al centro dell'attenzione. Sebbene sia entrato da poche settimane, il nipote di Costantino Della Gherardesca ha dimostrato di non avere peli sulla lingua e di essere uno spirito controcorrente; e nel corso delle ultime ore, Barù non si è fatto problemi a "demolire" anche le dinamiche stesse del Reality Show condotto da Alfonso Signorini.

Barù demolisce le dinamiche del GF Vip 6: la frecciatina contro il reality

Nel dettaglio durante un confronto con Nathaly Caldonazzo, che dopo l'ennesima discussione con Valeria Marini ha ammesso di essere stufa di dover litigare ancora con lei e fare un "circo inutile", Barù non si è fatto problemi ad attaccare e demolire le dinamiche stesse del reality show di Canale 5.

"Ma noi siamo qui per fare un circo inutile. Vai a litigare!", ha esclamato ironicamente Barù, che con il suo modo di fare schietto e sincero non ha risparmiato una frecciatina contro le dinamiche stesse del Grande Fratello Vip, confermando di fatto che tutto quello che stanno mettendo in piedi sarebbe un "circo inutile".

Questa non è stata l'unica volta in cui Barù non si è fatto problemi ad attaccare alcune dinamiche del GF Vip.

La rivelazione di Barù sulle richieste che gli verrebbero fatte dal GF Vip

Solo qualche giorno fa il concorrente ha sbottato parlando con Katia Ricciarelli e rivelando che quelli del Grande Fratello Vip gli chiedevano con insistenza di "accoppiarsi" all'interno della casa di Cinecittà e quindi di mettere su una storia d'amore.

Peccato, però, che lui si sarebbe sottratto a questa dinamica e a distanza ormai di circa due settimane dall'inizio di questa avventura tra le mura domestiche di Cinecittà, Barù continua a essere uno spirito libero.

In attesa di scoprire come si evolverà il percorso di Barù al GRande Fratello Vip, in queste ore al centro dell'attenzione continua a esserci anche il rapporto tra Sophie e Alessandro.

Alessandro e Sophie: arriva il bacio nella casa del GF Vip

I due continuano a essere molto vicini e in occasione della serata di Capodanno si sono scambiati anche il primo vero bacio ufficiale.

Un bacio arrivato a distanza di qualche settimana, il quale ha messo la parola fine alle indecisioni di Alessandro che, in un primo momento, aveva ammesso di essere interessato anche a Soleil Sorge e Jessica Selassié.

A questo punto sembrerebbe proprio che Basciano abbia fatto la sua scelta finale, ma resta da capire se questo amore sboccerà per davvero oppure no.