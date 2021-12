Prosegue l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 6: questo lunedì 20 dicembre 2021 andrà in onda una nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini. Una puntata che avrà il sapore natalizio e che sarà caratterizzata anche da nuovi arrivi nella casa più spiata d'Italia.

A svelare i primi retroscena su chi potrebbe varcare la soglia della porta rossa nel corso di questa nuova puntata ci ha pensato il sito web TvBlog, che ha svelato in anteprima il nome di Barù D'Aragona.

Retroscena sulla puntata del Grande Fratello Vip 6 di lunedì 20 dicembre

Nel dettaglio, i retroscena legati alla prossima puntata del GF Vip di lunedì 20 dicembre, rivelano che ci sarà spazio per l'arrivo di nuovi concorrenti che varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà e saranno così pronti a mettersi in gioco in questa nuova avventura.

Dopo l'entrata di tre nuovi concorrenti nel corso della puntata di venerdì sera, ecco che questo lunedì Signorini saluterà ufficialmente due nuovi inquilini che avranno il compito di tenere alta l'attenzione nella casa più spiata d'Italia, fino alla fine di questa fortunata sesta edizione che terminerà il prossimo marzo 2022.

Chi saranno i nuovi concorrenti che saranno in gara al GF Vip?

Tra questi spicca il nome di Barù D'Aragona, noto al pubblico per la sua partecipazione di qualche anno fa a Pechino Express in compagnia di suo zio Costantino Della Gherardesca.

Ecco chi entrerà come nuovo concorrente del GF Vip 6

Dopo la partecipazione a quel reality show in onda su Rai 2, Barù si è fatto conoscere anche dal pubblico del pomeriggio della seconda rete come tutor del programma "Detto Fatto" e successivamente è stato anche giudice del varietà "Cuochi e fiamme".

Una presenza che sicuramente non passerà inosservata all'interno della casa del Grande Fratello Vip e che potrebbe "scombussolare" gli animi delle concorrenti, così come è già accaduto con Alessandro Basciano, che ha messo in sussulto il cuore di Soleil Sorge ma anche quello di Sophie Codegoni.

In attesa di vedere Barù all'opera all'interno della casa di Cinecittà, stando sempre ai retroscena del suddetto sito su questa nuova puntata del 20 dicembre, le porte del GF Vip si apriranno anche per una celebre showgirl.

Anche Nathalie Caldonazzo approda nel cast del GF Vip dal 20 dicembre

A entrare nella casa dovrebbe essere Nathalie Caldonazzo, che in passato il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di vedere nelle vesti di naufraga all'Isola dei famosi. L'attrice è stata anche una delle protagoniste di Temptation Island Vip, dove si era messa in gioco per testare la validità del suo rapporto di coppia.

Nel corso della puntata del GF Vip del 20 dicembre ci sarà spazio anche per l'esito del televoto di queste settimana che vede in sfida: Miriana, Carmen, Gianmaria, Lulù, Manuel, Biagio e Giacomo-Valeria. Tuttavia, nessuno dei vipponi sarà eliminato dal programma, dato che non sono previste nuove uscite.