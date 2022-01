Gli spoiler della famosa soap opera napoletana Un posto al sole riservano molte novità per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 3 al 7 gennaio, Vittorio sarà molto geloso di Speranza: la donna sarà sempre più confusa e sarà divisa tra Del Bue e Samuel. Frattanto Marina cercherà di aiutare Fabrizio in tutti i modi, Riccardo Crovi (Mauro Racanati) cercherà di avvicinarsi a Rossella (Giorgia Gianetiempo). Quest'ultima deciderà una volta per tutte di cambiare vita e si fidanzerà con il medico. Poi Vittorio lascerà Napoli e Speranza non saprà come comportarsi.

Vittorio geloso di Speranza

Nelle puntate di Un posto al sole, Vittorio dovrà metabolizzare la gelosia provata nei confronti di Samuel e Speranza, mentre Guido dovrà farsi perdonare da Mariella. Nel frattempo presso il pastificio ci saranno nuovi problemi e Fabrizio cercherà di sistemare la situazione il prima possibile. Marina, invece, proverà ad identificare il responsabile della fuga di notizie e sarà convinta che Fabrizio sia stato ingannato da Lara, così cercherà di riprendersi la sua rivincita. Vittorio, intanto, non se la sentirà di portare a termine il piano stabilito con Samuel e deciderà di voler conquistare Speranza una volta per tutte. Nel contemporaneo Bianca sarà assai dispiaciuta per la partenza imminente di Angela, ma il suo umore migliorerà quando riceverà una bella sorpresa dai suoi genitori.

Speranza divisa tra Vittorio e Samuel

Speranza sarà divisa tra Vittorio e Samuel , ma poi scoprirà qualcosa che riuscirà a risolvere la sua confusione mentale. Marina, intanto, troverà alcuni riscontri che confermeranno i suoi sospetti nei confronti di Lara, ma nulla escluderà che dietro allo scandalo del pastificio Rosato ci sia qualcun altro.

Riccardo, invece, cercherà di avvicinarsi a Rossella, soprattutto dopo le ultime tensioni: la donna, però, dovrà affrontare una nuova emergenza in ospedale e per lei non sarà affatto facile. Frattanto Vittorio cercherà di riconquistare la fiducia di Speranza, ma l'impresa si rivelerà alquanto complicata per lui. Più tardi Renato si prepara ad affrontare la sfida a scacchi con Raffaele.

Rossella si fidanza con Riccardo

Rossella deciderà di seguire i consigli di Silvia, così prenderà coraggio e finalmente accetterà di iniziare la relazione amorosa con il dottor Crovi. Vittorio, intanto, avrà lasciato Napoli, mentre Speranza continuerà ad interrogarsi riguardo i suoi sentimenti. Infine, Renato rischierà di fare una brutta figura con Raffaele, ma chiederà una mano a Camillo. A Napoli, intanto, nascerà un nuovo amore tra due giovani spensierati.