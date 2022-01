Nel corso delle ultime puntate del Gf Vip ci sono stati alcuni screzi tra gli inquilini della casa, per la precisione tra Katia Ricciarelli e Lulù Selassiè. Aldo Montano ha preso le difese di quest'ultima, descrivendo Lulù come una persona "semplice" e "sensibile". Lo schermidore toscano è amico di Katia, ma questa volta ci è andato giù pesante nei confronti della soprano definendola "prepotente".

Aldo Montano: 'Katia non può essere prepotente perché più grande'

Tramite una diretta Instagram, Aldo Montano ha giudicato negativamente il comportamento di Katia Ricciarelli, criticando la sua presunta prepotenza e spendendo, invece, parole di stima nei confronti di Lulù Selassiè.

Lo schermidore ha dichiarato: "Katia non ci può marciare e diventare prepotente perché è più grande ed ha fatto più cose. Io Lulù l’ho sempre vista come una ragazza molto semplice e sensibile". Aldo ha spiegato, inoltre, che Lulù si è sempre comportata bene in questi mesi di permanenza nella Casa. Ha descritto la principessa etiope come "sopra le righe" ma proprio per questo la reputa una ragazza "meravigliosa" e dalla "grande sensibilità".

Gf Vip, mesi di convivenza che possono esasperare

Aldo Montano ha poi fatto notare come quattro mesi di convivenza possano risultare esasperanti per i concorrenti della Casa del Grande Fratello Vip. Secondo alcune voci di corridoio, Katia Ricciarelli si starebbe preparando a salutare il reality dopo aver spento le 76 candeline.

Il suo compleanno sarà il prossimo 18 gennaio. L'ex moglie di Pippo Baudo si sarebbe stancata di questa sua esperienza al Gf Vip e vorrebbe dedicarsi ad altri impegni lavorativi. Non solo Katia, anche altri due grandi nomi di questa edizione sarebbero pronti a lasciare la Casa: Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi.

La frecciatina di Sonia Bruganelli a Nathalie Caldonazzo

Nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lo scorso 14 gennaio non è certo passata inosservata la frecciatina di Sonia Bruganelli a Nathalie Caldonazzo. La moglie di Paolo Bonolis sembrerebbe non provare molta simpatia per l'attrice e showgirl. Giudicando la clip di presentazione della new entry, Sonia ha paragonato Caldonazzo a Julia Roberts.

Sui social, una schiera di utenti ha accolto positivamente il commento dell'opinionista, mentre altri l'hanno criticata affermando come Bruganelli non potrebbe vantarsi così se non fosse sposata con Paolo Bonolis.

Questo presunto astio è stato spiegato da Sonia Bruganelli durante una diretta Instagram. Sembra che Nathalie Caldonazzo una volta si fosse presentata all'inaugurazione di una linea di borse di Sonia. L'ex modella avrebbe quindi preteso anche dei cadeaux, chiedendo di diventare la testimonial di tale linea di abbigliamento. Bruganelli avrebbe criticato questo comportamento in quanto Nathalie non sarebbe stata invitata a quell'evento.