Non c'è pace per Katia Ricciarelli che continua a essere al centro delle polemiche di questo GF Vip. A distanza di giorni dal suo acceso scontro con Lulù Selassié e da quelle pesanti accuse di razzismo che le sono state rivolte, la cantante lirica si è ritrovata a fare i conti anche con gli attacchi di Aldo Montano, uno dei suoi concorrenti preferiti di questa sesta edizione del reality show Mediaset. Il campione olimpico, senza troppi mezzi termini, si è schierato in difesa di Lulù lanciando frecciatine contro Katia.

Aldo Montano attacca Katia Ricciarelli e difende Lulù al GF Vip

Nel dettaglio, a distanza di qualche giorno da quei famosi scontri che ci sono stati tra Katia e Lulù nella casa del GF Vip e dopo che la cantante lirica è stata tacciata di aver pronunciato delle frasi razziste nei confronti della principessina, ecco che Aldo Montano ha scelto di dire la sua opinione.

In una diretta social, il campione olimpico che per tre mesi ha fatto parte del cast del GF Vip, si è schierato pubblicamente contro Katia prendendo le parti della principessina Selassié.

"Katia non ci può marciare e diventare prepotente perché è più grande e ha fatto più cose", ha ammesso senza troppe esitazioni Aldo aggiungendo poi che durante la sua permanenza nella casa del GF Vip, Lulù è sempre stata una ragazza rispettosa.

'Lulù si è comportata sempre bene', svela Aldo che attacca la Ricciarelli

"Lulù si è sempre comportata benissimo in questi tre mesi", ha ribadito a chiare lettere Aldo Montano aggiungendo poi che se qualche volta è stata un po' sopra le righe, è perché è fatta proprio così e non perché sia una persona cattiva.

Aldo ha voluto poi ribadire e sottolineare un altro pregio della principessina, rimarcando il fatto che è una persona dotata di una grande sensibilità.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Insomma una presa di posizione netta e chiara quella di Aldo Montano che, stavolta, è andato contro la sua amata Katia Ricciarelli per spezzare una lancia in difesa di Lulù.

Nuovo confronto tra Aldo e Katia in diretta televisiva al Grande Fratello Vip?

Ma quale sarà a questo punto la reazione di Katia Ricciarelli nel momento in cui scoprirà di essere stata "tradita" anche dal suo concorrente preferito?

Non si esclude che, alla luce di queste dichiarazioni di Aldo, Alfonso Signorini possa cogliere la palla al balzo per un nuovo confronto diretto nella casa del GF Vip, in una delle prossime puntate serali previste su Canale 5.

Intanto, dopo l'arrivo di Delia Duran come nuova concorrente, Ricciarelli ha già espresso il suo giudizio, ammettendo di non volerci avere nulla a che fare, tanto da rifiutarsi di rivolgerle la parola in questi giorni di permanenza in casa.