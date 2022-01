Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di ieri, lunedì 17 gennaio, Nathaly Caldonazzo e Alex Belli sono stati protagonisti di un duro scontro. La concorrente, infatti, aveva definito l'attore come un "narcisista patologico", "malato di mente" e "pericoloso". Accuse molto pesanti alle quali ha voluto replicare proprio Belli, che ha suggerito a Caldonazzo di "pensare" prima di parlare. Nonostante questo, però, dopo la puntata Nathaly ha continuato a parlare di Alex, criticandolo per il suo modo di comportarsi verso la moglie Delia.

'Dovrebbe pensare a curare le sue ferite'

Nathaly, parlando con Miriana, ha esordito come Delia le abbia confidato di amare ancora Alex Belli. Cosa, questa, che Caldonazzo non è riuscita a digerire: ''Ma cosa ami? Una illusione? Mi alzo e me ne vado: mi cascano le braccia". Caldonazzo, poi, ha continuato affermando l'idea secondo la quale Alex dovrebbe mettere da parte "se stesso", pensando esclusivamente a "far del bene" a Delia e ad agire con lo scopo di curarle le ferite.

Cosa, questa, che per Nathaly non è avvenuta, tanto che ha voluto sottolineare il comportamento tenuto dall'attore in puntata. Alex, durante la diretta, ha infatti voluto ringraziare Soleil sottolineando come sia l'unica dentro la casa a prendere le sue difese.

Atteggiamento, questo, che Caldonazzo ha definito come "surreale".

“ci guarda la gente normale da casa, questa roba non va normalizzata” 😭👏🏻 #gfvip pic.twitter.com/x6IsjGFiWi — angelica 🦋 (@benzosdimples) January 18, 2022

Nathaly si è confrontata sull'argomento anche con Soleil

Nathaly ha dunque proseguito, ricordando come il programma sia guardato dalla "gente normale da casa" e che per questo l'atteggiamento di Alex non "va normalizzato".

Concetto, questo, che Nathaly ha tenuto a sottolineare anche durante una conversazione avvenuta direttamente con Soleil. Caldonazzo, in particolare, ha definito la relazione tra Delia e Alex come un "amore ridicolo", che già da tempo "Ha perso di credibilità - e per questo - vale tutto". Nathaly, inoltre, ha voluto lanciare anche una frecciata a Sorge, affermandole di aver "stuzzicato" un uomo sposato con un'altra donna.

Accusa, questa, che l'influencer italo-americana ha comunque voluto rispedire al mittente.

Nathaly: "è un'amore ridicolo, ha perso credibilità da tempo e quindi a questo punto vale tutto" ✈️✈️✈️#gfvip pic.twitter.com/IFeousaU7W — Il Tuttologo (@NLutto) January 18, 2022

Al di là di come la si pensi, comunque, Caldonazzo in questi ultimi giorni è una delle vere e proprie protagoniste del programma. Nel corso della puntata di ieri, infatti, la concorrente è stata al centro di numerosi segmenti, come quello che l'ha vista scontrarsi con Valeria Marini e (soprattutto) con Sonia Bruganelli, opinionista del programma. Ma Nathaly è stata anche protagonista di un ricordo molto bello di Massimo Troisi, tra gli attori più amati del cinema italiano e con il quale Nathaly ha avuto una storia d'amore.