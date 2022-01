Alessandro Basciano perde le staffe nei confronti di Delia Duran all'interno della casa del GF Vip. In queste ultime ore, complice la festa che c'è stata sabato sera sotto i riflettori della casa di Cinecittà, Delia Duran sostenuta dalla sua "nuova amica" Soleil Sorge, si è divertita a provocare Alessandro Basciano, tirando in ballo un paragone con Alex Belli, che ha mandato in tilt l'ex tentatore di Temptation Island.

Alessandro viene paragonato ad Alex Belli al GF Vip e sbotta

Nel dettaglio, il clima tra Alex e Alessandro non è mai stato dei migliori.

Sebbene i due non si siano mai vissuti all'interno della casa del Grande Fratello Vip, nel corso di una delle scorse puntate del reality show, hanno avuto modo di confrontarsi "faccia a faccia", tanto da arrivare a sfiorare la rissa fisica.

Alex ha definito Basciano che, in un primo momento aveva provato a corteggiare e conquistare anche Soleil Sorge, una sua copia sbiadita, tanto da mandarlo su tutte le furie.

Ieri sera, nel corso della serata che si è svolta all'interno della casa del GF Vip, Soleil e Delia hanno provocato il giovane Basciano e la reazione di quest'ultimo non si è fatta attendere anche se è stata particolarmente dura nei confronti della moglie di Alex.

Delia provoca Alessandro e lui perde le staffa al GF Vip 6

Nel momento in cui Delia ha parlato di un paragone tra Alessandro e suo marito Alex Belli, la reazione del ragazzo è stata particolarmente infuocata.

"Lui la copia di Alex? Non c'è paragone", ha sentenziato Delia rispondendo alla provocazione di Soleil e mettendo in crisi il giovane Basciano, che ha subito replicato rispondendo per le rime e mostrando un certo fastidio.

"Scusa già più di una volta hai fatto qualche battuta fuori posto, non paragonarmi a nessuno. Ti giuro, ti voglio bene, ma non ti azzardare. Non ti permettere neanche minimamente. Già gliel'ho detto a lui", ha sbottato Alessandro che ha così perso le staffe nei confronti di Delia e l'ha messa subito a tacere.

'Non mi scambierei una virgola con Alex', sbotta Alessandro contro Delia al GF Vip

Non contenta, Delia è andata da Sophie Codegoni (che attualmente è "in crisi" con Alessandro) e l'ha messa al corrente di questo paragone che era stato fatto tra il "suo" Alessandro e Alex Belli.

Un modo di fare che ha mandato ancora più in tilt Alessandro che, a quel punto, si è nuovamente avvicinato a Delia e Sophie e ha messo in chiaro la sua posizione. "Delia, ti dico una cosa, ringraziando Dio non mi scambierei neppure una virgola con Alex Belli", ha chiosato Basciano.