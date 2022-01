All'interno del Grande Fratello Vip 6 sta nascendo un nuovo legame di alleanza che vede protagoniste Miriana Trevisan e la nuova entrata nella casa più spiata d'Italia, Delia Duran. La soubrette campana ha dimostrato verso la modella tutta la sua solidarietà nella questione che riguarda il rapporto speciale fra Alex Belli e Soleil Sorge. Miriana ha deciso di scagliarsi contro l'italo-americana.

Miriana ha accolto positivamente Delia

Durante l'ultima puntata della sesta edizione del GF Vip, andata in onda venerdì 14 gennaio 2022, ha compiuto il suo ingresso nel loft di Cinecittà, in qualità di nuova concorrente del Reality Show condotto da Alfonso Signorini, Delia Duran.

Alla venezuelana non è bastato molto tempo per avere una discussione con Soleil Sorge che non ha gradito particolarmente l'arrivo della coinquilina. Invece, Miriana Trevisan ha accolto in modo caloroso la nuova compagna d'avventura. Poco dopo la diretta, infatti, le due ragazze hanno parlato e la campana ha avuto modo di confrontarsi con la modella.

Delia Duran a Miriana: 'Per me è fondamentale portare rispetto'

Delia Duran, a colloquio con Miriana Trevisan, ha sottolineato che con Alex Belli formava una coppia libera, aggiungendo però: "Per me è fondamentale portare rispetto". Secondo la modella venezuelana, la fiducia fra lei e l'attore emiliana stava iniziando a vacillare e, proprio per evitare di perderla totalmente, ha capito che era necessario prendersi una pausa dall'ex gieffino.

Delia ha poi affermato alla campana che mentre il 38enne possiede la capacità di resettare le cose, lei non ci riesce. Duran ha anche parlato del legame speciale, nato all'interno della casa più spiata d'Italia, fra Alex e la fashion blogger dichiarando che non può pensare che fra di loro vi sia stato soltanto un rapporto di amicizia.

Al contrario, la venezuelana ha sottolineato che per lei rappresenta un tradimento, affermando, inoltre, che quando si ama si finisce per perdere dignità e controllo".

La replica di Miriana Trevisan a Duran

Miriana Trevisan ha ascoltato le parole della nuova compagna d'avventura e si è immediatamente schierata dalla sua parte, mostrandole tutta la solidarietà del caso.

La campana ha dichiarato che all'interno del loft di Cinecittà si modificano i parametri e si finisce per entrare in confidenza anche fisica con le altre persone. D'altra parte, Trevisan ha sottolineato che nel reality show sono presenti persone sposate come Manila Nazzaro o, in precedenza Aldo Montano. Anche secondo la 49enne, la relazione fra Alex Belli e l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne non era di amicizia e ha aggiunto: "Soleil non ti ha tutelata", né in qualità di amica di Belli, tantomeno come moglie di un suo amico.

.