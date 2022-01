Venerdì 21 gennaio, è andata in onda la 36^ puntata del Grande Fratello Vip 6. La diretta ha visto il ritorno nella casa più spiata d'Italia di Alex Belli, protagonista indiscusso di questa edizione del reality. L'ex attore di Centovetrine ha avuto molto di confrontarsi sia con la sua compagna Delia Duran, sia con la sua "amica speciale" Soleil Sorge. I due hanno avuto una discussione molto accesa e Delia è arrivata ad un passo dal togliersi l'anello che si sono scambiati il giorno delle promesse. Inaspettatamente, però, nella serata di questo sabato è arrivato un tweet dell'uomo che sostanzialmente chiude storia d'amore con la modella venezuelana.

Alex Belli 'chiude' con Delia Duran: 'Ti lascio camminare da sola'

Archiviata la diretta di ieri sera con non pochi strascichi, sia dentro che fuori la casa del Grande Fratello Vip, attraverso un tweet Alex Belli ha annunciato: "Mi sottraggo e ti lascio camminare da sola".

L'attore ha anche scritto: "So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme per conquistare quello che siamo". Poi ancora: "Amore mio, mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me. Sono completamente stupito delle tue parole".

Nel frattempo Delia nella casa è assalita da mille dubbi e paure ed è del tutto ignara delle parole scritte da Alex su Twitter. Il Grande Fratello la metterà al corrente della decisione presa dal suo ormai ex compagno?

Non resta che aspettare la nuova puntata di lunedì per scoprirlo. Intanto la modella venezuelana si è sfogata a lungo con le altre donne della casa.

Lo sfogo di Delia Duran dopo l'incontro con Alex Belli: 'Lo amo ancora'

Dopo l'incontro con Alex Belli avvenuto venerdì sera, Delia Duran si è a lungo sfogata con Sophie Codegoni.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La donna ha confessato di non riuscire a lasciare Alex, non solo perché ha tutte le sue cose a casa sua, ma perché in realtà "lo ama ancora." La modella venezuelana poi ha espresso la sua comprensione nei confronti di Soleil Sorge. Delia ha detto che in realtà anche lei in questa storia è una vittima e per questo vorrebbe riuscire a parlarle serenamente.

Poi ha aggiunto che Alex si sta prendendo gioco di entrambe. Sophie si è trovata d'accordo con le parole di Delia, aggiungendo che Belli è ambiguo e in questo modo sta facendo soffrire due persone. Poi ha consigliato alla donna di essere più incisiva perché è forte e nessuno lo sarebbe in una tale situazione.