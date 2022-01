Nella casa del Grande Fratello Vip continuano le emozioni. Dopo il confronto di venerdì sera tra Alex, Soleil e sua moglie Delia, questo sabato pomeriggio l’attore ha scelto di indirizzare alla "moglie" (i due formalmente non sono sposati, ndr) un post su Twitter, dichiarando di non essere d’accordo con il percorso che la donna sta facendo nel reality e del racconto che sta dando del loro amore, concludendo di voler "lasciarla camminare da sola".

Grande Fratello Vip, Alex lascia Delia con un post

L’attore dopo essere entrato venerdì sera all’interno del GF Vip per ottenere un confronto con Soleil e sua moglie Delia, poche ore fa ha scritto sul proprio profilo di Twitter testuali parole: ”Amore mio, mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me.

Si quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme per conquistare quello che siamo, e sono completamente stupito dalle tue parole. Pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola”.

Questo post, pubblicato poche ore fa da Alex Belli, sembra un chiaro messaggio di rottura del suo rapporto con Delia.

Non sono ovviamente ancora arrivate le reazioni della "moglie", in quanto si trova all’interno del GF Vip: non rimane che aspettare la puntata di lunedì per scoprire la sua reazione davanti a queste affermazioni.

GF Vip, il confronto di venerdì tra Alex e Delia

Solo ieri, venerdì 22 gennaio, l’attore si è recato all’interno del GF Vip per chiarire alcune questioni riguardo il suo rapporto con Delia Duran.

Alex durante il confronto ha consigliato a Delia di mostrare più lati del loro rapporto, di smetterla di fare la “Santa Maria Goretti”, in quanto il loro è un amore libero. L’attore si è poi lamentato con sua "moglie" dicendo di essersi sentito offeso dalla decisione di mollarlo solamente perché era volato un aereo, inviato dai fans di Soleil e Alex, con delle scritte che hanno fatto pensare a sua "moglie" che tra i due ci fosse qualcosa di più.

Più volte, durante il confronto, Belli ha fatto capire che il rapporto tra loro due non è quello di prima, poiché Delia, da quando lui è entrato al Grande Fratello, avrebbe perso di vista le cose belle, come la natura del loro matrimonio che, ancora una volta, ha ribadito di essere libero.

Tuttavia Delia ha scelto di non mollare suo marito Alex, bensì ha dichiarato - questo sabato pomeriggio - di essere in una fase molto confusa e di voler prendersi del tempo per pensare, aggiungendo di non poter lasciare Alex, anche in quanto ha tutti gli effetti personali a casa sua e anche perché pure la mamma della modella vive a casa loro.