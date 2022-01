Nelle ultime ore, dentro la casa del Grande Fratello Vip, è tornato in auge il tema legato alla scarsa igiene che regnerebbe dentro il loft di Cinecittà. A sollevare la questione, questa volta, è stato direttamente un concorrente presente nel programma, ovvero Barù, il nipote di Costantino della Gherardesca. L'uomo, infatti, ha lamentato la presenza (a suo dire eccessiva) della polvere, cosa che gli crea problemi di salute. Per questo, ha fatto appello al conduttore Alfonso Signorini affinché gli venga data una aspirapolvere in più.

'Problema che crea disagio a noi gente più civile'

Barù, senza usare (come sua consuetudine) tanti giri di parole, ha deciso di rivolgersi direttamente a Signorini. Il concorrente ha definito la presenza della polvere come un "tema che sta provocando un grande disagio a noi gente più civile in questa casa". Barù, poi, ha proseguito ricordando che la presenza della polvere provoca la conseguente presenza (eccessiva) di acari; cosa, questa, che gli fa male a causa di una allergia.

A distanza di ore, però, questa richiesta è decisamente caduta nel nuovo in quanto, nonostante l'accorato appello, Barù e il resto dei concorrenti non hanno ancora ricevuto dal programma un nuovo aspirapolvere. Il nipote di Costantino, così, ha deciso di proseguire in quella che appare come una vera protesta contro la scarsa pulizia, sottolineando (in un dialogo avuto con gli autori del programma) come la casa "faccia schifo".

'Devo prendere antistaminici tutti i giorni'

Barù ha poi proseguito in quello che sembra essere un vero e proprio sfogo nei confronti degli autori e del resto dei concorrenti. Infatti, ha sottolineato come soffra oramai "tutti i giorni" di asma, cosa che lo costringe a utilizzare l'apposito medicinale. A causa della sua condizione allergica, Barù ha affermato di dover prendere degli antistamici e antiallergici ogni giorno.

Non è la prima volta, comunque, che emerge il problema legato alla mancanza di pulizia in questa edizione del programma. Qualche settimana fa, ad esempio, era finita nella polemica Valeria Marini, "colpevole" di aver lavato i propri capelli nel lavandino della cucina anziché in bagno. Fatto, questo, che aveva fatto molto discutere sia dentro che fuori la casa.

Lo stesso Barù, a causa della mancanza di igiene, aveva scelto in una puntata di qualche settimana fa di mandare in nomination Lulù Selassiè. Quest'ultima, in particolare, non aveva aiutato Barù a pulire il bagno in quanto "stava dormendo". Cosa che l'uomo non le ha perdonato, pur riconoscendo che nel comportamento della principessa non ci fosse "malizia".