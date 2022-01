Le tensioni all'interno della casa del GF Vip non mancano mai e, in queste ultime ore, Barù non ha perso occasione per sparare a zero contro Delia Duran, la compagna di Alex Belli.

Nei giorni scorsi il nipote di Costantino Della Gherardesca non ha risparmiato delle frecciatine contro Delia e, questa volta, in sua presenza, non ha esitato a chiedersi che senso abbia la sua presenza all'interno della casa di Cinecittà, tanto da volerla "buttare fuori".

Barù e Delia ai ferri corti nella casa del GF Vip 6

Nel dettaglio, durante uno scambio di battute tra Manila e Barù, Delia ha scelto di intromettersi e di spezzare una lancia a favore dell'ex Miss Italia che, in queste settimane, l'ha accolta nel migliore dei modi all'interno della casa del GF Vip, al punto da mettere in discussione la sua amicizia con Soleil Sorge, che non l'ha presa per niente bene.

Così, durante la cena di ieri, Delia ha chiesto a Barù di portare rispetto nei confronti della sua amica Manila, che considera il vero pilastro della casa del GF Vip.

Immediata la reazione di Barù che, infastidito dall'intromissione della moglie di Alex Belli nella loro conversazione, non ha perso occasione per sparare a zero contro la nuova arrivata.

'La buttiamo fuori questa', sbotta Barù contro la moglie di Alex Belli

"Ma la buttiamo fuori questa, non ci porta nulla, non ci porta niente. Cosa ci porta?", ha sbottato Barù lanciando così la sua frecciatina al vetriolo nei confronti della moglie di Alex Belli, che ha prontamente ribattuto.

"Lo so di essere considerata str...", ha fatto presente la moglie di Belli, ma anche questa volta la reazione di Barù non si è fatta attendere.

"Non sei str.. per niente, sei una vittima, sei una povera vittima", ha proseguito ancora Barù, rincarando la dose nei confronti dell'ultima arrivata all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

Scontro al GF Vip tra Barù, Manila e Delia Duran

"Sai cosa ci porta? Qualche bel messaggio. Fidati. Poi vedrai che messaggi porterà quella donna, le dobbiamo dare tempo", ha proseguito Manila Nazzaro confermando di fatto il suo buon rapporto con Delia costruito in questi primi giorni di permanenza nell'abitazione di Cinecittà.

"Ma dai Manila, non dire caz...e", ha sbottato ancora Barù, che non sembra essere affatto convinto del fatto che Delia porterà dei bei messaggi all'interno della casa.

Insomma anche questa volta, con tutta la sua franchezza e la sua sincerità, Barù non le ha mandate a dire a Delia. Non si esclude che, alla luce di questo infuocato "faccia a faccia" fatto di battutine al vetriolo, tra i due possano esserci nuovi accesi confronti nel corso delle prossime puntate del GF Vip 6.