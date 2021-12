Tra i nuovi protagonisti del Grande Fratello Vip 6 spicca il nome di Barù, il nipote di Costantino Della Gherardesca che è entrato a far parte del cast di questa edizione "in corsa d'opera". Una presenza che non è passata inosservata anche se Barù fin dal primo momento ha dimostrato di essere un concorrente controcorrente, di quelli poco inclini alle regole del gioco. E, in queste ultime ore, Barù si è lasciato andare ad una serie di battute che hanno costretto la produzione del reality show ad intervenire e a rimproverarlo, anche se lui non l'ha presa affatto bene.

Barù viene ripreso dagli autori del Grande Fratello Vip ma non la prende bene

Nel dettaglio, in piena notte all'interno della casa del Grande Fratello Vip, Barù si è cimentato nella preparazione di un dolce assieme ad altri concorrenti che con lui stanno condividendo questo percorso.

Ad un certo punto, però, Barù si è lasciato andare a delle battute che non sono passate inosservate e che hanno spinto la produzione del GF Vip ad intervenire.

Gli autori che in quel momento si trovavano in regia ed hanno avuto modo di ascoltare le battute di Barù, sono prontamente intervenuti e lo hanno bacchettato, invitandolo a moderare il linguaggio.

Tuttavia, la reazione di Barù non si è fatta attendere e questa volta il ragazzo non le ha mandate a dire.

'Vado a casa', sbotta Barù dopo il richiamo da parte degli autori del GF Vip

"Vado a casa. Cosa mi avete chiamato a fare, il democristiano?", ha sbottato Barù dopo essere stato rimproverato dagli autori del Grande Fratello Vip.

Il concorrente, infatti, ha ribattuto sul fatto che era ormai notte fonda e forse qualche battutina poteva essere anche concessa, dato che l'orario lo consentiva anche ai fini televisivi.

"Ho visto cose imbarazzanti alle 17 del pomeriggio che non guardo", ha aggiunto ancora Barù lanciando anche una frecciatina al vetriolo verso gli autori stessi del GF Vip.

Barù controcorrente al GF Vip e stasera festa di fine anno nella casa di Cinecittà

Insomma, ancora una volta, il giovane Barù ha dimostrato di non avere peli sulla lingua e di essere uno dei pochi concorrenti di questa sesta edizione del reality show, a non farsi problemi nel dire sempre e comunque ciò che pensa, tanto da lanciare frecciatine anche contro gli autori stessi.

Intanto, i concorrenti del GF Vip si preparano a festeggiare il 31 dicembre all'interno della casa: questa notte ci saranno grandi festeggiamenti tra le mura domestiche di Cinecittà.

La diretta sarà trasmessa, come sempre, su Mediaset Extra ma non sarà prevista la diretta su Canale 5, dato che in prime time ci sarà il concerto di fine anno condotto da Federica Panicucci.