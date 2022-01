Barù continua ad essere al centro dell'attenzione per le sue battutine e le frecciatine al vetriolo che in queste ore non ha risparmiato neppure verso il GF Vip stesso. Da quando è entrato all'interno della casa più spiata d'Italia, Barù ha dimostrato di essere un vero e proprio concorrente controcorrente, che non ha "paura" di dire ciò che pensa anche se, di fronte alle frecciatine rivolte verso il Reality Show stesso del quale sta facendo parte, la regia ha subito censurato il dialogo.

Barù si difende dalle critiche e dalle polemiche al Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, in queste ultime ore Barù si è ritrovato al centro delle polemiche all'interno della casa del Grande Fratello Vip, per una serie di battute rivolte nei confronti di alcune donne della casa, che hanno scatenato accese polemiche.

Nathaly e Jessica non hanno gradito alcune frasi fin troppo "leggere" che sono state pronunciate da Barù all'interno del gioco, tanto da pensare di togliergli la parola.

E così Barù ha scelto di confrontarsi con i suoi compagni di gioco, facendo una "conferenza stampa" all'interno della casa del GF Vip, dove ha avuto modo di parlare con i vari inquilini che con lui stanno condividendo questa esperienza.

Barù denigra e scredita il GF Vip: ecco cosa ha detto in casa

Ad un certo punto, Barù si è ritrovato a dialogare con Manila Nazzaro e insieme hanno affrontato anche il tema dei figli e dell'insegnamento che un reality show come questo che va in onda due volte a settimana su Canale 5, può lasciare ai ragazzi più giovani.

"Diciamo una cosa: io non farei vedere questo programma ai miei figli", ha spiazzato Barù che non si è fatto problemi a sparare a zero contro il Grande Fratello Vip, nonostante lui stesso abbia scelto di farne parte quest'anno e di mettersi in gioco come concorrente.

"Non credo sia un'educazione che voglio dare ai miei figli di guardare un programma del genere", ha continuato ancora Barù che ha così denigrato e screditato il reality show giunto quest'anno alla sua sesta stagione di messa in onda.

Manila prova a 'difendere' il GF Vip poi la regia censura

"Ma che c'entra, i miei figli lo guardano perché c'è la loro mamma", ha subito risposto Manila Nazzaro che ha provato così a spezzare una lancia in difesa del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini che quest'anno, più volte, è stato al centro delle polemiche per degli scivoloni fatti da alcuni concorrenti.

Immediata la reazione della regia che, dopo le parole di Barù ha subito censurato la scena, staccando le immagini del confronto che in quel momento stava avendo con Manila all'interno della casa, dopo che ormai aveva già screditato il GF Vip.