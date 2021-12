Il rapporto tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi non sta vivendo una fase idilliaca nella casa del Grande Fratello Vip 6. Mentre l'imprenditore campano era insieme a Davide Silvestri sui pouf della camera a quattro, l'italo-americana ha invitato l'ex naufrago dell'Isola dei Famosi a spostarsi da lì e portare via l'imprenditore dalla stanza. Silvestri stava parlando con Antinolfi della discussione che ha avuto quest'ultimo con Sophie Codegoni e lo stava consigliando su come comportarsi per poter avere la possibilità di rimediare. La fashion blogger era entrata per cercare le sigarette e, vedendo Gianmaria ha detto a Davide: 'Puoi portare la sua energia fuori dalla stanza cortesemente", aggiungendo che vi sono molti posti per chiacchierare all'interno del loft di Cinecittà.

Soleil non vuole Gianmaria nella sua stanza

All'invito di Soleil Sorge di uscire dalla stanza, Davide Silvestri ha replicato un po' seccato evidenziando che con Gianmaria Antinolfi stavano discutendo di una cosa seria con l'augurio che l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne comprendesse la situazione. Al contrario, la fashion blogger ha chiosato nuovamente pregando l'ex naufrago di rispettare il fatto che quella fosse anche la sua camera e non voleva l'energia dell'imprenditore campano lì dentro. Rivolgendosi al partenopeo, l'influencer ha affermato: "Non entrare più qui dentro cortesemente". Sorge è apparsa decisa e intransigente sulla sua richiesta e ha ripetuto il concetto espresso qualche attimo prima, domandando al gieffino di non entrare più nella camera che divide con Davide Silvestri.

Davide e Gianmaria si spostano

A quel punto, l'attore e Antinolfi, per non creare ulteriori problemi e rimproveri, hanno deciso di alzarsi per spostarsi poco fuori dalla stanza dove si trovava Soleil Sorge. L'ex naufrago ha consigliato al compagno d'avventura di non starla ad ascoltare, di sorvolare sulla questione e di non preoccuparsi eccessivamente, avvertendo un certo risentimento da parte del partenopeo.

Mentre erano distanti da qualsiasi possibilità di essere disturbati, i due gieffini hanno continuato il discorso che avevano cominciato in camera prima di essere interrotti dall'italo-americana. "Non usare il gioco della seduzione perché potrebbe distruggerti", ha detto Davide Silvestri ad Antinolfi, con l'intento di avvertire il campano a non commettere l'errore di trasformare l'attrazione che avverte nei confronti di Sophie Codegoni in un gioco mentale perché potrebbe finire con il percuotersi contro l'imprenditore stesso. Gianmaria ha ascoltato le parole di Silvestri in quanto gli sarebbero potuto essere d'aiuto nella questione con l'ex tronista di Uomini e Donne.