La love story tra Alex Belli e Soleil Sorge ha tenuto banco per diverse settimane all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6. Ebbene, a distanza di settimane dall'uscita di scena di Alex dal cast di questa sesta edizione del reality show, ecco che Patrizia Pellegrino ha svelato un retroscena legato alla coppia più chiacchierata di questa edizione. L'attrice napoletana (ex concorrente del GF), senza troppi mezzi termini, ha ammesso che fu lo stesso Alex a dirle che la sua storia con Soleil era stata montata ad arte.

Dopo l'addio al Grande Fratello Vip, Patrizia smaschera Alex Belli e Soleil Sorge

Nel dettaglio, Patrizia Pellegrino in una diretta social ha voluto smascherare la love story tra Alex e Soleil, rivelando pubblicamente dei retroscena su questa storia e anche alcune confessioni che le sarebbero state fatte dall'attore stesso.

La Pellegrino, infatti, ha ammesso di essere entrata un po' prevenuta nei confronti di Soleil Sorge all'interno della casa del GF Vip.

Col passare dei giorni, però, ha imparato a conoscerla meglio e ha ammesso che con lei è stata particolarmente carina.

Il retroscena di Patrizia sulla coppia Alex-Soleil al GF Vip

Tuttavia, Patrizia ha svelato che fu lo stesso Alex a dirle che era stata un po' troppo prevenuta nei loro confronti, senza sapere che tutto quello che stavano facendo al GF Vip fosse montato ad arte per il "bene" del programma.

"Alex mi ha detto: tutta questa vicenda tra me e Sole è un po' montata per il programma", ha svelato Patrizia.

"Mi hanno detto chiaro e tondo che tra loro c'è un rapporto di questo tipo semplicemente per la trasmissione", ha aggiunto ancora Patrizia ammettendo che lei in un primo momento aveva creduto per davvero nella buona-fede di questa coppia.

Patrizia parla di Alex e Soleil, intanto arriva Delia al GF Vip

Insomma, stando a quanto rivelato dall'attrice napoletana, sarebbe stato proprio Alex Belli a confidarle il fatto che tutto quello che aveva messo in atto nella casa del GF Vip con Soleil Sorge, fosse frutto di una strategia e quindi di un piano studiato a tavolino.

Quale sarà a questo punto la reazione di Alex quando scoprirà queste dichiarazioni della sua ormai ex compagna di gioco? In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, nelle prossime puntate del GF Vip è previsto un nuovo ingresso destinato a far molto discutere.

Delia Duran, moglie di Alex Belli, varcherà la soglia della porta rossa di Cinecittà come concorrente a tutti gli effetti e, in questo modo, potrà riprendere in mano le redini della "soap" costruita dal marito con Soleil.