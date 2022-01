All'interno del Grande Fratello Vip prosegue l'intesa tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. I due continuano giorno dopo giorno a mostrare alle telecamere l'interesse che provano l'uno per l'altra, suscitando le reazioni - anche social - del pubblico.

Nel corso degli ultimi giorni ci sono stati degli avvicinamenti, caratterizzati da momenti di tenerezza e coccole reciproche. L'ex tronista di Uomini e Donne ha detto: "Voglio stare con te".

A questo punto Alessandro ha chiesto a Sophie di dimostrare quanto detto con i fatti. Secondo l'ex corteggiatore, Sophie non lo cerca, preferendo chiacchierare con le sue amiche, anziché avvicinarsi a lui.

Per questo, Alessandro ha detto: ''Dimostralo, non mi cerchi''.

Sophie e Alessandro complici all'interno della casa del GFVip

I telespettatori del Grande Fratello Vip non hanno potuto fare a meno di notare la vicinanza, sempre crescente, tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, due dei personaggi più chiacchierati dal pubblico del GF.

Nelle ultime ore, durante un momento di relax per gli inquilini della casa, l'ex tronista di Uomini e Donne non ha esitato a confessare ad Alessandro la volontà di voler stare con lui. Alessandro invece ha detto a Sophie di non sentirsi cercato da lei, rinfacciandole di aver preferito parlare con le amiche, anziché trascorrere del tempo con lui. A quel punto la ragazza ha detto di non essere contenta di alcuni suoi ultimi comportamenti e ha esposto alcuni comportamenti che non le piacciono.

Nel dettaglio, Sophie ha notato che, quando lei stava fumando una sigaretta con le altre coinquiline, lui non ha esitato ad avvicinarsi alle altre ragazze della casa. Alessandro ha risposto dicendo: "Se tu stai con me non fai avvicinare le altre".

Dopo queste parole, comunque, come confermano i video pubblicati dalle pagine ufficiali del reality, i due sono rimasti vicini.

La vicinanza tra i due concorrenti è però stata "minata" da alcuni comportamenti di Alessandro, che si è mostrato molto vicino ad un'altra concorrente, Soleil, già protagonista nelle scorse settimane di una sorta di flirt con Alex Belli. La vicinanza, seppur in momenti di festa, tra Alessandro e Soleil non è piaciuta a Sophie Codegoni, che anche per questo - probabilmente - si è sfogata con il ragazzo, evidenziando alcuni comportamenti a lui poco graditi.

Delle piccole tensioni sono emerse anche nel rapporto tra Gianmaria (che nelle settimane passate era stato molto vicino a Sophie) e Alessandro. Nonostante alcune discussioni, nelle ultime ore, dopo lite, i due ragazzi si sono riavvicinati. Secondo Soleil, questo chiarimento fa parte di una strategia ben precisa.