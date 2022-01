Nuove tensioni all'interno della casa del GF Vip e al centro dell'attenzione continua ad esserci una delle coppie che si è formata in queste settimane, composta da Alessandro e Sophie. Una relazione fatta di alti e bassi anche se, nel corso dell'ultimo periodo, i due avevano trovato un buon feeling per andare avanti e proseguire questa relazione. Nel corso della serata di ieri, però, c'è stato il colpo di scena: complice l'ennesima discussione che hanno avuto in casa, Alessandro ha scelto di chiudere con Sophie.

Scoppia la lite tra Alessandro e Sophie nella casa del GF Vip

Nel dettaglio, durante la cena di ieri sera che è stata organizzata nella casa del GF Vip, Alessandro e Sophie si sono ritrovati di nuovo sul piede di guerra.

Dopo qualche giorno di "tregua" e spensieratezza, tra i due sono riemerse delle nuove incomprensioni, che li hanno portati ad avere un durissimo scontro tra le mura domestiche di Cinecittà.

"A me sinceramente avere a che fare con una ragazzina di vent'anni non me ne frega niente. Ciao", ha subito sbottato Alessandro Basciano la sua intenzione di non voler andare avanti con Sophie e quindi di mettere la parole fine al loro rapporto nato sotto i riflettori del GF Vip.

'Fatti la tua strada', sbotta Alessandro contro Sophie

"Ora ti ho ancora conosciuto non mi va più e fatti la tua strada. Meno male che mi sono accorto in tempo della tua maturità. Adesso ti attacchi. Ciao", ha ribattuto Alessandro che subito dopo è andato via, lasciando il confronto che in quel momento stava avendo con l'ex tronista di Uomini e donne.

Basciano ha svelato di aver già "messo in guardia" Sophie da alcuni suoi atteggiamenti.

Immediata la reazione di Gianmaria Antinolfi che, in quel momento ha provato a placare l'ira di Alessandro e farlo ragionare, ma a nulla è servito il suo aiuto.

Torna il sereno tra Gianmaria e Federica nella casa del Grande Fratello Vip

Cosa succederà a questo punto della situazione?

Dopo l'accesa discussione e dopo che Alessandro ha voluto non volere al suo fianco una persona come Sophie Codegoni, ribadirà nuovamente idea oppure questa volta l'addio sarà definitivo?

Lo scopriremo nel corso delle prossime giornate, intanto i riflettori sono puntati anche su Gianmaria e Federica: sebbene quest'ultima avesse preso le distanze dall'imprenditore napoletano, nelle ultime giornate è tornata ad avvicinarsi a lui, lasciando ben sperare in un risvolto positivo per la loro relazione.