Nervi tesi all'interno della casa del GF Vip e ormai i concorrenti si ritrovano a discutere anche per questioni legate al cibo. È quello che è successo in queste ultime ore tra Davide Silvestri e Giacomo Urtis. L'attore non ha risparmiato una amare frecciatina nei confronti del chirurgo estetico che, prima aveva ammesso di volersi mettere a dieta e di voler fare una spesa diversa rispetto al resto del gruppo, poi però è stato beccato mentre mangiava il polpettone e la reazione di Davide non è stata delle migliori.

Giacomo a dieta, Davide lo rimprovera e sbotta al GF Vip

Nel dettaglio, in questi ultimi giorni il gruppo di concorrenti si è ritrovato diviso anche sulle questione legate al cibo. C'è chi ha chiesto di poter avere la propria somma di soldi per farsi una spesa diversa, tra cui Giacomo e Sophie, i quali hanno ammesso di voler mangiare salutare e di mettersi a dieta.

Di conseguenza hanno chiesto una spesa contenente prodotti altamente dietetici come riso e pollo ma, Giacomo, è stato beccato da Davide Silvestri mentre mangiava le cose preparate per il resto del gruppo, tra cui un succulento polpettone.

"Tu sei a dieta, perché hai preso il polpettone?", ha subito rimproverato Davide chiedendo a Giacomo come mai stesse mangiando i cibi "calorici" della restante parte del gruppo di concorrenti.

"Cucina, fate le vostre cose. Fatevi il pollo", ha proseguito ancora Davide mentre Giacomo provava a spiegargli che la spesa "light" non era ancora arrivata.

'Fate ridere', sbotta Davide contro Giacomo Urtis

"Fate ridere, dite che siete a dieta", ha aggiunto ancora Davide che ha poi sottolineato il fatto che Giacomo potesse prendere tranquillamente la fetta di polpettone, ma ha voluto bacchettarlo facendogli presente il fatto che fossero caduti in una contraddizione.

Giacomo ha incassato il colpo ed ha spiegato che, da quel momento in poi, avrebbe preferito mangiare in maniera salutare all'interno della casa, con una dieta a base di pesce, riso e salmone.

Insomma le discussioni e le polemiche sul cibo continuano ad essere all'ordine del giorno all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

Lo scontro tra Katia e Lulù infiamma la casa del GF Vip

E, in vista della nuova puntata serale del reality show, prevista per venerdì 7 gennaio in prime time su Canale 5, ci sarà spazio anche per la resa dei conti tra Katia e Lulù.

Le due concorrenti si sono ritrovate ai ferri corti durante la settimana e tra di loro sono volate parole grosse. La cantante lirica è stata addirittura tacciata di razzismo per delle frasi poco carine rivolte nei confronti della principessina e, adesso, in tanti si aspettano dei duri provvedimenti contro di lei.