Il 21 gennaio è andata in onda una nuova puntata del GF Vip. Durante l’appuntamento di ieri, nella casa del Grande Fratello Vip, ha fatto il suo ritorno Alex Belli. L’attore si è prima confrontato con sua moglie, dicendole di continuare a seguire il suo sentimento e di continuare a sostenere il loro amore libero. In seguito, Belli si è confrontato con Soleil con la quale ha dimostrato ancora una volta una grande complicità. Nella notte tuttavia la 33enne ha spiegato come mai non lascia suo marito e ha dichiarato di pensare Sorge è una vittima di questo triangolo.

Grande Fratello, Delia spiega perché non lascia suo marito

Durante la settimana passata, Delia Duran ha più volte confessato all’interno del GF Vip, la volontà di voler lasciare Alex Belli. Tuttavia, durante il confronto di ieri, ha ribadito più volte di essere vicina a lasciarlo, ma di non essere ancora convinta, facendo dunque dei passi indietro. Nel post puntata si è sfogata con gli altri inquilini spiegando il perché non ha ancora lasciato Belli, dicendo: ”Io stavo per lasciarlo, adesso però mi sono decisa e voglio una pausa di riflessione. Fuori dalla casa io e lui abbiamo progetti insieme purtroppo e mia madre abita da lui. Capite perché non lo lascio? Altrimenti avrei deciso diversamente.

Io ho tutto da lui, i miei vestiti, mia madre, tutto. Molti mi dicono che al posto mio lo avrebbero già lasciato, ma non è così semplice, dall’esterno è facile giudicare".

Duran ha poi confessato di voler ancora capire delle cose e di cercare in questa settimana di avere un confronto con Soleil per sapere cosa sia successo effettivamente sotto le coperte.

Delia ha inoltre dichiarato: "La complicità tra me e lui si è rotta comunque, prima non c’erano segreti ora devo riflettere su quello che voglio".

GF Vip, Delia dalla parte della Sorge

Nella casa del GF Vip, tutto può cambiare. Dopo un inizio burrascoso dove la moglie di Alex ha sempre accusato Soleil di essere addirittura una “gatta morta”, nelle ultime ore la modella ha avuto un ripensamento e ha preso le difese di Sorge.

Delia ha dichiarato di voler chiarire con Sole e che difenderà sempre le donne e ha continuato dicendo: ”Magari anche Soleil è vittima di tutto ciò. Se Alex non prende una decisione prende in giro me e lei. Io sono per le donne. È tutta colpa sua, non si vuole fermare, doveva fermarsi prima e non lo fa. Io amo le donne e questa tensione con Soleil mi fa soffrire, io vorrei parlarci anche ora”. Soleil non sembra intenzionata ad avere un confronto con la moglie del suo amico Belli, in quanto non ha ancora compreso se tutto ciò è una scenetta organizzata all’esterno o è pura verità.