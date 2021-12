Il 2022 è alle porte e con esso al Gf vip sono previste dei nuovi ingressi nella casa. Tra questi, stando alle relative anticipazioni tv, Delia Duran potrebbe entrare in qualità di concorrente, dopo l'uscita del promesso sposo Alex Belli.

Nell'ultimo collegamento tv di Alex con la casa, lui è apparso senza Delia, tanto che i gieffini in corsa al reality si sono chiesti cosa ne sia stato dei "promessi sposi". Secondo i beninformati Delia sarebbe lontana da Alex proprio in vista di un suo imminente accesso nella casa. Insieme a lei potrebbe accedere nel gioco anche un altro vippone.

Gf vip prolunga: arrivano le new entry

Le ultime anticipazioni tv rendono noto che il Gf vip 6 in corso è stato prolungato fino al prossimo 14 marzo 2022. Motivo per cui, il conduttore Alfonso Signorini avrebbe pensato di aggiungere nel cast del gioco di Canale 5 dei nuovi vip. Questo, al fine di mantenere sempre "vivi" gli ascolti.

Come segnala Libero quotidiano, dopo avere preso parte al "triangolo" esploso nella casa con l'intimità palesatasi tra Soleil Sorge e il promesso sposo Alex Belli, Delia Duran sarebbe inclusa nella rosa delle new entry in arrivo a gennaio, al reality. La modella venezuelana sarebbe allo stato attuale "in quarantena", in vista del presunto ingresso nella casa.

Alex Belli lontano da Delia Duran dopo il Gf vip?

Ad avvalorare l'indiscrezione dell'ingaggio di Delia Duran nel cast dei concorrenti del Gf vip 6 è stato un collegamento tv che Alex Belli ha registrato con il reality dalla sua casa a Milano. Per l'occasione, nella 30esima diretta del gioco, Alex è apparso senza Delia al suo fianco.

Un dettaglio che lascerebbe pensare nella casa, tra le altre cose, che i rapporti tra lui e la Duran si siano incrinati, dopo la squalifica dell'attore dal gioco. A pensarlo è stato in particolare Davide Silvestri, in una confidenza fatta nel daytime a Soleil Sorge: "Magari si è lasciato".

La data presunta delle new entry

Stando agli spoiler tv sulla 31esima puntata del Gf vip in arrivo, insieme a Delia Duran avrà accesso nella casa anche l'attore indiano, Kabir Bedi.

Quest'ultimo è conosciuto dal pubblico italiano per aver interpretato il ruolo della tigre della Malesia, Sandokan.

Il duplice ingresso nella casa, a quanto pare, si registrerà nella nuova diretta del reality, prevista per lunedì 3 gennaio 2022, su Canale 5. Non ci resta che continuare a seguire il Gf vip, per scoprire cosa riserverà il 2022, ai fedeli fan della casa dei vip.