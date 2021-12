Barù, il cui nome all'anagrafe è Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, attualmente è uno degli inquilini della casa più spiata d'Italia. Infatti, lo scorso 20 dicembre, ha fatto il suo ingresso nel Grande Fratello Vip 6 in vista del prolungamento del programma. Noto anche per essere il nipote di Costantino della Gherardesca, Barù discende da una delle famiglie nobili più antiche del nostro Paese. Il padre lo avrebbe soprannominato “Barù” perché, come dice ironicamente il figlio, credeva che facesse parte di una nuova specie di essere vivente.

Le origini nobili

Barù proviene dalla famiglia Gaetani dell’Aquila d’Aragona, di cui si trovano informazioni a partire dal 1200. Analizzando le origini della casata, si leggono nomi rilevanti, tra cui quelli di due papi: uno è Papa Bonifacio VIII. Barù ha studiato insieme allo zio Costantino, più grande di lui solo di qualche anno, in un collegio in Svizzera. In seguito si è trasferito negli USA con la mamma e la sorella a Lake Tahoe. In contemporanea allo studio si è dedicato allo sport, nello specifico lotta libera e football. Grazie al suo ottimo percorso di studi è poi riuscito ad entrare all’Università di San Diego, dove si è laurato in storia. Successivamente ha conseguito la specializzazione in enologia ed ha viaggiato tanto in giro per il mondo.

La vita privata di Barù

Il nuovo vippone del GF Vip 6 ha avuto anche una frequentazione con un viso noto della tv: la conduttrice e attrice Victoria Cabello. La loro è stata una relazione breve e si è conclusa nel 2013, anche se dopo sono stati visti insieme diverse volte. Se all'inizio si ipotizzava un possibile riavvicinamento, ora è completamente escluso.

Attualmente Gaetani sembrerebbe fare allegramente coppia con Mariacarla Boscono, tra le più famose e ammirate modelle italiane.

Ad ogni modo Alfonso Signorini ha paventato l’ipotesi della fine del loro rapporto proprio su Canale 5, durante il corso della sua trasmissione. Probabilmente durante il programma sarà possibile avere notizie più certe sulla situazione sentimentale di Barù, il quale ha già svelato alcune dinamiche che gli sarebbero state proposte da parte degli autori del reality show.

Altre esperienze televisive

Barù è già conosciuto al grande pubblico poiché in precedenza ha partecipato con lo zio alla prima edizione di Pechino Express, condotta dal Principe Emanuele Filiberto (si sono classificati al terzo posto). Quattro anni fa è stato invece giudice del talent show di cucina Cuochi e fiamme, alla cui conduzione c'era Simone Rugiati. Ha partecipato poi anche ad altri programmi come Quelli che il calcio o Detto fatto. Ora è dentro la casa Grande Fratello e già si è messo in mostra per il suo modo di fare schietto e sincero.