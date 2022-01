La Juventus nello scorso Calciomercato estivo ha lasciato partire Cristiano Ronaldo. Il portoghese si è trasferito al Manchester United, società che lo aveva lanciato nel calcio che conta.

Recentemente la sua compagna Georgina Rodriguez non ha nascosto un certo "malumore" nel vivere in Inghilterra, almeno rispetto agli anni trascorsi a Torino. La famiglia del giocatore ha passato tre anni nella città piemontese che, come sottolineato dalla modella in una recente intervista, ha il vantaggio di avere vicino il mare, la montagna, ma anche Milano, la città della moda.

Georgina Rodriguez ha dichiarato che amava molto vivere a Torino, parole che sembrano confermare come l'adattamento a Manchester per la famiglia di Cristiano Ronaldo non sia stato semplice.

La compagna di Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez ha parlato dei suoi anni a Torino

"Amavo moltissimo vivere a Torino era tutto molto vicino. C'era la neve se vogliamo sciare o il mare al Principato di Monaco. Se invece ci si vuole concedere una giornata di moda, a Milano", sono queste le dichiarazioni di Georgina Rodriguez in una recente intervista a Netflix.

La modella argentina ha sottolineato che si trovava molto bene a Torino, come d'altronde aveva anche affermato pure lo stesso Cristiano Ronaldo quando si è trasferito al Manchester United nello scorso calciomercato estivo.

Nell'intervista a Netflix la modella argentina ha rivelato alcuni episodi, uno su tutti il giorno in cui trasferì a vivere nella casa di Cristiano Ronaldo. A tal riguardo ha dichiarato: "La prima volta che andavo a casa di Cristiano mi perdevo ogni volta che andavo in cucina. Ci mettevo mezz'ora a rientrare", infatti Georgina ha spiegato che precedentemente era sempre stata abituata a vivere in degli appartamenti.

Il messaggio di addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus ad agosto

L'ex giocatore della Juventus Cristiano Ronaldo a fine agosto aveva salutato la società bianconera con un bellissimo messaggio, sottolineando di essere stato molto bene a Torino.

Il portoghese aveva dichiarato: "Vado via da un club fantastico, il più grande d'Italia e sicuramente uno dei più grandi di tutta Europa.

Ho dato il mio cuore e la mia anima per la Juventus e amerò per sempre la città di Torino". Dichiarazioni importanti, che hanno trovato ora conferma anche nella compagna dell'attaccante portoghese attualmente al Manchester United.