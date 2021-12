Ieri sera, 27 dicembre, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip. La trasmissione condotta da Alfonso Signorini ha visto l'eliminazione dal gioco di Biagio D'Anelli, che nelle ultime settimane si era avvicinato parecchio a Miriana Trevisan. Dopo l'uscita del ragazzo dalla casa più spiata d'Italia, Giucas Casella si sbilanciato e ha ammesso di non aver mai provato simpatia nei suoi confronti.

Grande Fratello, l'antipatia di Giucas per Biagio

L'eliminazione di Biagio D'Anelli ha particolarmente destabilizzato Miriana Trevisan, la quale si è lasciata andare a un lungo pianto.

Questo comportamento non è passato inosservato ai concorrenti del Grande Fratello Vip: due in particolare, Giucas Casella ed Eva Grimaldi, hanno colto immediatamente l’occasione per lasciarsi andare a qualche osservazione.

All'attrice che ha commentato il tutto dicendo: “Povera Miriana, sta soffrendo”, Casella ha risposto: “È tutta una sceneggiata sbagliatissima. Lui voleva far capire a tutti noi di essere un bravo ragazzo, ma non è così che si fa”, esprimendo quindi un’opinione poco lusinghiera verso Biagio.

Per tutta risposta, Grimaldi ha replicato dicendo che a lei la coppia formata da Biagio e Miriana piaceva davvero, suscitando la reazione di Giucas che ha quindi detto: “A Miriana basta che uno le dica che gli piace, che è carina, e lei ci casca in pieno”.

Miriana su Biagio: 'Mi ha detto che mi ama'

Insomma la puntata di ieri non è stata semplice per Miriana Trevisan che si è trovata a dover accompagnare alla porta rossa Biagio D'Anelli. Dopo la puntata, la showgirl si è sfogata con Katia Ricciarelli e ha confessato: “Quel litigio che abbiamo avuto è servito per unirci ancora di più.

Lui adesso è single, ha lasciato la ragazza in diretta davanti a me e mi ha detto che mi ama”.

Un’affermazione forte, a cui la soprano ha immediatamente replicato dicendo che “ti amo” è una parola molto grossa e dirlo a qualcuno appena conosciuto è forse troppo impegnativo, ma Miriana ha ribadito: “Anche io lo amo”.

GF Vip, lite dopo puntata tra Gianmaria e Alessandro

Nel corso della puntata, Gianmaria ha nominato il nuovo arrivato Alessandro, che nel frattempo sta portando avanti la sua conoscenza con Sophie. L'imprenditore napoletano ha dichiarato: “Abbiamo avuto una bella chiacchierata ieri sera, però ora lo nomino”. Ovviamente questa nomination non è andata giù al diretto interessato, il quale ha così risposto a Gianmaria: “Sei incoerente e porti rancore. Io non ti ho nominato per tutelare il nostro rapporto, ma se tu vuoi giocare, divertiamoci pure”.

Dopo la puntata i due hanno deciso di confrontarsi e Alessandro è rimasto sulle proprie opinioni dicendo: “Cerca di capire la mia posizione, avrei potuto nominarti anche io ma non l'ho fatto. Se vuoi la guerra, ci divertiamo, ma a livello umano abbiamo parlato da uomini!”, affermazioni alle quali Gianmaria ha risposto “Non prenderla sul personale, io queste cose non le faccio”.