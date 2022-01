Liam non ha avuto una sola donna, del resto in Beautiful gli amori mutano repentinamente. Il giovane Spencer, dopo avere sposato Hope, cadrà nell'imbroglio di Steffy e trascorrerà una notte con lei. I fumi dell'alcol lo porteranno a letto con la perfida donna che cercherà di accalappiarlo per avvicinare Thomas alla sua rivale Hope.

Beautiful, anticipazioni puntate americane: Logan e Forrester rivali in amore

Hope Logan, dopo essersi finalmente liberata di Thomas, impazzito d'amore per lei e ossessionato dal sentimento che prova, formerà una famiglia con Liam.

Steffy, gelosa, porterà l'amato giovane nella sua camera d'albergo, fingendo un rapporto, approfittando di un litigio del ragazzo con la moglie.

D'altra parte Spencer geloso che la sua donna trascorra tanto tempo insieme a Thomas, andrà a letto con Steffy che, in seguito, dirà di aspettare un figlio. La notizia verrà presto a conoscenza di Hope che si ritroverà sola e si accorgerà che Thomas non é cambiato, come voleva fare credere.

In realtà si parlerà molto di queste gravidanze, Kelly potrebbe avere come padre Bill, il cui figlio é proprio Liam. Dopo sei mesi nascerà anche Beth, la figlia di Steffy. Insomma un intrigo dopo l'altro, Beautiful é avvincente anche per i continui colpi di scena.

Hope vorrebbe divorziare, visto il tradimento

Liam saprà che Bill aveva consumato, in precedenza, una relazione clandestina con Steffy e vorrà divorziare. L'uomo troverà consolazione con la più giovane delle sorelle Logan.

Dopo la nascita di Kelly, egli tornerà con Steffy con l'intenzione di sposarla nuovamente. Hope, si accorgerà di attendere un figlio da Liam.

In seguito tornerà in scena Kelly già grandicella. Ogni bimba percorrerà la propria strada, allontanandosi l'una dall'altra.

In questo contesto si inseriranno in Beautiful le restrizioni e le regole della pandemia da Covid-19. Kelly durante gli episodi italiani, avrà quattro anni. Beth, stupirà i telespettatori e i fan perché riapparirà nelle puntate americane solo durante gli episodi natalizi.

La bimba riapparirà nelle puntate della soap e il computo della sua età non tornerà a molti

Nelle anticipazioni sulle puntate americane Beth stupirà chi segue Beautiful. La bambina sembrerà non essere cresciuta molto rispetto alla sorella. I personaggi parlavano, nella soap, di una piccola neonata, tra le due avrebbero dovuto esserci solo sei mesi di differenza.

Mentre Kelly, figlia di Steffy cammina, riesce a spiegarsi e a parlare, la sorella che dovrebbe essere quasi coetanea, sembrerà essere di qualche anno più giovane. Di sicuro il padre di entrambe é sempre Liam, la diversità di età potrebbe voler fare dimenticare al pubblico che Spencer é stato con due donne contemporaneamente.

Hope vorrebbe fidarsi nuovamente di Thomas, ma il figlio di Ridge continuerà a mostrare lo stesso carattere. Si tratta di un altro punto oscuro di tutta la vicenda, presto verrà ricoverato all'ospedale.