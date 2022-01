Interessanti novità accadranno durante le prossime puntate di Love is in the air previste a breve su Canale 5. Le trame turche della Serie TV rivelano che la piccola Kiraz deciderà di fare qualcosa appreso che Eda Yildiz e Serkan Bolat sono diventati poveri.

Anticipazioni Love is in the air: Eda scopre che la Art Life rischia la bancarotta

Le anticipazioni di Love is in the air sulle nuove puntate che i telespettatori avranno modo di vedere nelle prossime settimane annunciano che Kiraz farà una particolare scoperta sui suoi genitori.

Tutto inizierà quando Eda scoprirà che il prestigioso affare in Qatar è andato in fumo durante il viaggio di nozze con Serkan in Italia. Piril, infatti, sarà costretta a informare prima Aydan e poi la novella sposa che la Art Life rischia davvero la bancarotta.

A tal proposito, la Yildiz si renderà conto che il bancomat dell'architetto non funziona più in quanto la banca ha fermato tutte le carte di credito associate all'istituto di architettura. Per questa ragione, la fioraia cercherà di tenere la novità tutta per sé per poi inventarsi una scusa per non proseguire la luna di miele a New York. Alla fine, Serkan accetterà di far ritorno in Turchia visto che sua moglie sente troppo la mancanza della primogenita.

Serkan manda a monte l'affare capace l'istituto d'architettura

Nelle puntate turche della seconda stagione di Love is in the air, Eda si precipiterà all'Art Life una volta ritorna a Istanbul.

Qui, la fioraia scoprirà che Serkan dovrà stringere un accordo vantaggioso con Deniz per la costruzione di un centro sportivo.

Un modo per salvare la sua azienda dal fallimento. Nonostante provi una cocente gelosia, la Yildiz convincerà l'incredulo marito a passare del tempo con la proprietaria dell'albergo di Sile per concludere l'affare.

Ed ecco che la donna approfitterà di questo momento per fare alcune avance all'architetto. Tuttavia, Bolat si dimostrerà insofferente alle sue lusinghe, tanto da decidere di allontanarla.

Una decisione che manderà a monte l'affare capace di salvare l'istituto d'architettura dai guai, visto che continua ad essere all'oscuro dei suoi problemi finanziari.

Kiraz capisce che i suoi genitori sono diventati poveri

Ovviamente Eda non prenderà bene la decisione del marito di non continuare a lavorare con Deniz. Nonostante questo, la ragazza continuerà a non informare Serkan di quello che sta accadendo all'Art Life, se non arrivasse un colpo di scena.

La piccola Kiraz capirà che i suoi genitori sono diventati poveri dopo aver ascoltato una chiacchierata tra Ayfer e Aydan. La bambina, a questo punto, penserà di rendersi utile, decidendo di regalare al papà il suo salvadanaio in quanto sono privi di denaro. Alla fine, Eda si troverà costretta a raccontare a Bolat tutta la verità.