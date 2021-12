I colpi di scena al Grande Fratello Vip 6 non mancano e durante le cene del sabato ci sono sempre eventi inaspettati. Occhi puntati in primis sulla coppia composta da Soleil Sorge e Alex Belli che continuano a essere super complici all'interno della casa di Cinecittà. In queste ultime ore i due si sono lasciati andare a nuovi momenti di complicità in occasione della festa del sabato sera organizzata in casa ma, a spezzare l'idillio della coppia, ci ha pensato Giucas Casella che ha allontanato la ragazza dall'attore.

Alex Belli e Soleil Sorge sempre più complici nella casa del Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, Alex e Soleil ormai non nascondono più il loro grande feeling e la forte intesa che c'è tra di loro. L'attore aveva scelto di dichiararsi apertamente alla ragazza, confessandole il suo sentimento e l'amore che prova nei suoi confronti.

Galeotta è stata anche la festa del 4 dicembre dove Alex e Soleil si sono lasciati andare a nuovi giochi di seduzione fatti di sguardi complici e ammiccamenti.

Un momento intenso che, tuttavia, è stato interrotto sul più bello da Giucas Casella. Il mentalista di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, ha rotto l'idillio tra i due, portando via la ragazza e allontanandola così dall'attore.

Giucas allontana Soleil Sorge da Alex e poi scatta il bacio

Giucas Casella, infatti, si è intromesso tra Alex e Soleil e dopo aver messo da parte l'attore si è cimentato in un ballo con l'ex protagonista di Uomini e donne.

Il mentalista si è scatenato fino ad arrivare a strappare un bacio alla ragazza.

Ebbene sì, tra Giucas e Soleil Sorge è scattato un bacio a stampo nel corso della serata di sabato e c'è da scommettere che Alfonso Signorini non eviterà di commentarlo nel corso della nuova puntata serale del Grande Fratello Vip, in programma questo lunedì 6 dicembre su Canale 5.

Nuovo bacio anche tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi al Grande Fratello Vip 6

Ma questo non è stato l'unico momento clou della serata appena trascorsa all'interno della casa del Grande Fratello Vip. In queste ultime ore, infatti, c'è stato spazio anche per un nuovo momento di passione che ha visti protagonisti Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi.

I due, sempre nel corso della galeotta serata di ieri, si sono lasciati andare ad un nuovo bacio appassionante che non è passato inosservato.

L'ex tronista di Uomini e donne ha raggiunto Gianmaria nella postazione consolle allestita all'interno della casa e si è abbandonata al sentimento con il giovane imprenditore napoletano. Una nuova coppia sta nascendo nella casa del GF Vip? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate di questa sesta edizione.