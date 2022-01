Manca poco alla messa in onda di una nuova puntata di Amici 21, quella che è stata registrata venerdì 14 gennaio. A partire dalle ore 14 di domenica 16 gennaio, i telespettatori assisteranno a uno speciale determinante e ricco di colpi di scena: quattro allievi lasceranno la scuola, un rapper entrerà a far parte del team Zerbi, due ragazzi saranno sospesi e alcuni cantanti scopriranno che i loro inediti saranno trasmessi in radio.

Lacrime per gli addii dei ragazzi di Amici

Le anticipazioni della sedicesima puntata di Amici sono "spiazzanti". Da giorni, infatti, sul web non si parla d'altro che delle tante eliminazioni che ci sono state nel corso della registrazione dello speciale che sarà trasmesso in tv il 16 gennaio.

Rudy Zerbi, ad esempio, lascerà il pubblico senza parole quando comunicherà a Elena e Paily che non intende seguire nessuna delle due. Dopo averle messe a confronto per un'intera settimana, il professore dirà addio a entrambe e accoglierà nel suo team il rapper Calma.

A questa doppia esclusione si aggiungerà anche quella del ballerino che uscirà sconfitto dalla sfida decisiva che ha voluto Raimondo Todaro. La produzione del talent accetterà la proposta del docente di mettere a rischio il "suo" Christian e Cristiano, alunno della maestra Celentano.

Sarà Garrison a giudicare questo faccia a faccia e, come riportano gli spoiler del web, ad avere la meglio sarà il danzatore seguito dal docente di latinoamericano: anche Cristiano, dunque, dovrà abbandonare definitivamente il programma.

Classifiche decisive ad Amici

La produzione di Amici acconsentirà anche alla proposta che ha avanzato Rudy nei giorni scorsi. All'inizio della sedicesima puntata toccherà a Fiorella Mannoia ascoltare e valutare le esibizioni dei cantanti della scuola. I voti assegnati dall'ospite saranno sommati a quelli che gli allievi hanno ottenuto nelle performance passate: ne nascerà una classifica generale, ma decisiva per il futuro di un talento della classe.

Ad avere la media voti più bassa (quindi a occupare l'ultimo posto nella graduatoria delle preferenze dei vip che si sono avvicendati in studio in questi mesi) sarà Nicol. Anche la cantautrice sarà eliminata dal programma a un passo dal serale.

Rea, Aisha, Crytical e Alex faranno ascoltare i loro inediti agi esponenti di due radio, che decideranno di trasmettere i brani con grande piacere (solamente il giovane musicista di Milano, però, otterrà il sì di entrambi gli esperti).

Ballerini in difficoltà ad Amici

Le anticipazioni della puntata che andrà in onda domenica 16 gennaio informano i telespettatori che tutti gli allievi si esibiranno davanti alla commissione per cercare di riconfermarsi e proseguire la corsa verso la fase serale (che dovrebbe cominciare attorno a metà marzo).

Albe non convincerà Anna Pettinelli, che gli sospenderà la maglia per cercare di spronarlo a tornare come era all'inizio del programma. Stesso discorso varrà per Cosmary, che sarà messa a rischio eliminazione dalla maestra Celentano dopo una non brillante performance in coppia con Serena.

Altri due ballerini, invece, non potranno fare sfoggio del loro talento a causa di infortuni che li stanno tenendo "fermi ai box".

Carola è ferma da un paio di settimane e ne ha ancora una da affrontare, Mattia sta cercando di guarire la micro lesione che si è procurato al piede durante la preparazione di una coreografia di latinoamericano.

Sono quattro, dunque, gli allievi che lasceranno la scuola di Amici nel corso del sedicesimo speciale: i cantanti Nicol, Elena e Paily e il danzatore Cristiano.