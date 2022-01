Nella serata di oggi, venerdì 7 gennaio, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Alla conduzione, come sempre, Alfonso Signorini, che mai come quest'anno è sempre più alle prese con liti e nervosismi tra i concorrenti della casa. Dopo qualche settimana di stop, da oggi il GF ritorna con il doppio appuntamento settimanale. In studio, oltre ad Alfonso, presenti anche Adriana Volpe e Laura Freddi, che sostituirà ancora una volta Sonia Bruganelli, che ritornerà nel programma nella puntata di lunedì 10.

Nonostante le polemiche e le richieste degli utenti, Katia Ricciarelli non dovrebbe essere squalificata

Nei giorni precedenti, la casa del Grande Fratello Vip è stata circondata da moltissime polemiche, quasi tutte riguardanti Katia Ricciarelli. La soprano, infatti, è stata protagonista di alcune affermazioni che non sono piaciute né ai vipponi, né al pubblico da casa. In particolare, Ricciarelli ha speso delle parole poco carine verso Lulù Selassiè: quest'ultima, fra le altre cose, è stata definita "scimmia". Cosa, questa, che ha fatto urlare qualcuno al razzismo, chiedendo dunque la squalifica della concorrente.

Secondo quanto dichiarato da TV Blog, tuttavia, nel corso della puntata di oggi Alfonso Signorini non dovrebbe leggere nessun provvedimento disciplinare nei confronti della Ricciarelli.

Molta curiosità desta la possibile reazione degli altri concorrenti a questa notizia, con alcuni (in particolare Miriana Trevisan e Jessica Selassiè) che nelle scorse ore avevano minacciato di lasciare la casa qualora il programma non avrebbe preso posizione contro Ricciarelli.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Attesa nella casa Dayane Mello, amica di Soleil

Al di là del 'caso' Katia Ricciarelli, comunque, il programma potrebbe decidere di prendere dei provvedimenti disciplinari contro tutti i concorrenti del programma. Ipotesi, questa, avanzata dal conduttore già sul finire della scorsa puntata, quando non è stato in grado di "sedare" delle liti che stavano scoppiando durante il momento delle nomination.

La punizione potrebbe essere proprio diretta conseguenza del comportamento in casa, ma anche della mancata pulizia delle camere. Al momento non è dato sapere in cosa consisterebbe l'eventuale punizione, anche se le ipotesi riguardano la mancata presenza di immuni o la riduzione del budget settimanale per la spesa.

Ma nel corso della puntata i concorrenti apprenderanno anche che, presto, saranno raggiunti da una nuova concorrente: Delia Duran, moglie di Alex Belli, dovrebbe presenziare nella diretta per annunciare che presto entrerà nel programma. A renderlo noto è il sito TV Blog, secondo cui l'ingresso dovrebbe avvenire nella puntata del 14 gennaio. Infine, nel corso della puntata di stasera entrerà nella casa anche Dayane Mello, che incontrerà la sua grande amica Soleil Sorge.