Katia Ricciarelli è un fiume in piena all'interno della casa del GF Vip e nel corso delle ultime giornate si è lasciata andare ad una serie di affermazioni e dichiarazioni che hanno scatenato accese polemiche. La cantante lirica è finita nell'occhio del ciclone per le sue frasi che sono state ritenute razziste nei confronti della principessina Lulù, tanto da scatenare il putiferio sui social. In seguito a questo avvenimento, Katia è apparsa a dir poco provata al punto da svelare di voler abbandonare il gioco ma di non voler passare per le nomination dei suoi compagni di gioco.

Polemiche sul web contro Katia Ricciarelli: sui social chiedono la squalifica dal GF Vip

Nel dettaglio, il percorso di Katia Ricciarelli all'interno della casa del GF Vip è stato a dir poco compromesso da una serie di battute infelici che la cantante lirica ha esclamato nel corso di questi ultimi giorni, in particolar modo quelle contro la principessina Lulù.

"Tornatene al tuo paese"; ha urlato Katia contro la Selassié durante un momento di scontro nella casa più spiata d'Italia, al punto da scatenare l'ira dei telespettatori e fan social che si sono schierati contro la cantante, chiedendone a gran voce la sua espulsione dal gioco.

Tuttavia, in vista della nuova puntata serale del GF Vip prevista per questo venerdì 7 gennaio, sembrerebbe che la squalifica di Katia non sarebbe stata presa in considerazione dalla produzione e dagli autori del programma.

Dopo le polemiche e gli scontri, Katia svela di voler lasciare la casa del GF Vip

Sta di fatto che, nelle ultime ore, Katia ha ribadito più volte la sua decisione di voler lasciare il gioco e parlando proprio con la sua "figlioccia" Soleil Sorge, ha ammesso di voler parlare al più presto con Signorini per stabilire la data della sua uscita di scena dalla casa di Cinecittà.

Insomma Katia, a distanza di quattro mesi e dopo aver collezionato una miriade di gaffe, sembrerebbe pronta a lasciare il gioco anche se, la cantante lirica, non avrebbe alcuna intenzione di passare attraverso il meccanismo delle nomination, così come prevede la prassi del Reality Show Mediaset.

La frecciatina di Katia contro i suoi compagni di gioco al GF Vip

"Dobbiamo stabilire che adesso basta. Voglio andare via di qui con le mie gambe, non voglio andarci perché sono votata da quattro fessi", ha sbottato Katia.

Insomma la cantante lirica avrebbe intenzione di ritirarsi dal gioco e quindi di abbandonare il GF Vip ma senza che venga messa in nomination e quindi al televoto dagli altri inquilini.

Cosa succederà a questo punto? Katia nel corso delle nuove puntate serali annuncerà il suo addio al reality show? Lo scopriremo durante le prossime settimane su Canale 5.