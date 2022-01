Miriana Trevisan continua ad essere al centro dell'attenzione di questo GF Vip. La showgirl si è ritrovata al centro di una situazione spiacevole che l'ha vista protagonista, complici gli attacchi da parte di Katia Ricciarelli, Soleil Sorge e Giacomo Urtis che non sono stati per niente teneri nei suoi confronti. Parole che hanno spinto l'ex compagno di Miriana, Pago, a prendere un duro provvedimento, tanto da diffidarli, così come ha svelato in una intervista concessa al settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Miriana Trevisan nel mirino di Katia, Soleil e Giacomo al GF Vip

Nel dettaglio, durante le ultime settimane trascorse nella casa del GF Vip, il rapporto tra Miriana e Katia, Giacomo, Soleil si è incrinato nel momento in cui i tre gieffini sono stati a dir poco polemici nei suoi confronti, lasciandosi andare a delle dichiarazioni pesanti sul conto della donna.

In particolar modo, Katia è arrivata a mettere in discussione il ruolo di madre di Miriana, mentre Giacomo ha svelato che Miriana, quando stava con un suo amico, si sarebbe fatta fare dei regali super-costosi.

Dichiarazioni che hanno messo in cattiva luce la showgirl, ex volto di "Non è la Rai", che all'interno della casa di Cinecittà ha risposto per le rime a queste provocazioni.

L'ex di Miriana Trevisan sbotta e fa chiarezza sulla diffida

Tuttavia, anche all'esterno della casa del GF Vip, le polemiche non sono mancate. In particolar modo, l'ex marito di Miriana Trevisan e padre di suo figlio, ha scelto di prendere in mano le redini della situazione e di difendere la donna da questi attacchi.

"Giacomo, Katia e Soleil sono stati, per ora, solo diffidati per aver definito la mia ex moglie una donna poco seria", ha dichiarato Pago in una nuova intervista concessa al settimanale diretto da Alfonso Signorini, aggiungendo che a questo punto spetterà poi alla stessa Miriana decidere se querelarli o meno quando uscirà dalla casa del GF Vip.

Il cantante, che in passato ha avuto modo di partecipare anche lui ad una edizione del reality show in onda su Canale 5, ha ammesso che a soffrire per questa situazione che si è venuta a creare in casa, è stato anche il loro bambino, che non avrebbe gradito queste parole nei confronti della sua mamma.

Il retroscena dell'ex di Miriana: 'Nostro figlio in lacrime per le offese al GF Vip'

"Hanno offeso la madre di mio figlio, hanno fatto piangere il mio bambino. Vergogna!", ha esclamato ancora l'ex di Miriana decisamente furioso e arrabbiato per questa situazione incresciosa che si è venuta a creare all'interno della casa del GF Vip.

"Chi fa del male a Miriana se la vedrà con me", ha dichiarato ancora Pago che ha così preso in mano le redini di questa situazione.