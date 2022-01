Ieri, martedì 11 gennaio, è andata in onda la scelta della tronista Roberta Giusti. La ragazza ha deciso di lasciare Uomini e Donne insieme al corteggiatore toscano Samuele Carniani. Grande delusione invece per lo chef romano Luca Salatino che non è riuscito a trattenere le lacrime davanti alle parole pronunciate da Roberta. Luca però ancora non sapeva della possibilità offertagli dalla conduttrice Maria De Filippi. La moglie di Maurizio Costanzo in un biglietto consegnatogli prima che lasciasse lo studio gli ha fatto sapere che sarebbe diventato il nuovo tronista di Uomini e donne.

Le parole di Roberta Giusti al suo corteggiatore Luca Salatino: 'Ho imparato tanto di te'

Roberta Giusti nel lungo discorso con cui ha detto a Luca che non era la sua scelta ha dichiarato: "È stato un percorso di alti e bassi, abbiamo vissuto tutto appieno, ci sono stati tanti scontri."

Poi, ha aggiunto che tra di loro si è creato un legame difficile da spiegare a parole. La ragazza ha detto di aver imparato tanto da lui e poi guardandolo negli occhi gli ha augurato: "Ti auguro di trovare qualcuno che ti ami all'infinito."

Roberta Giusti ha affermato che purtroppo il suo cuore va in un'altra direzione, ma ciò che hanno vissuto non lo dimenticherà. Inaspettata la reazione avuta da Luca Salatino.

Luca Salatino è il nuovo tronista di Uomini e Donne: biografia e curiosità sullo chef e pugile romano

Luca Salatino dopo essersi asciugato le lacrime, prima di ritornare nel suo camerino, ha voluto dire alcune parole a Roberta Giusti. Lo chef romano ha confessato di avere avuto sempre paura del finale, ma nonostante tutto ha voluto crederci fino in fondo.

Archiviata l'esperienza da corteggiatore, per lui sta per iniziare quella da tronista. Pugile e chef, Luca Salatino è nato a Roma, ha ventinove anni ed è del segno zodiacale dell'acquario. Alla passione per la boxe coltivata sin da quando era un bambino, ha affiancato quella per la cucina. Ha un forte legame con sua madre a cui è stato molto vicino durante un grave problema di salute avuto dalla donna.

È nella classifica degli chef che preparano la migliore carbonara di Roma. Luca ha confessato di aver mentito sul curriculum pur di iniziare a lavorare nel mondo culinario. Molto seguito sui social, a Uomini e Donne ha colpito per i suoi modi sempre schietti e diretti. Il suo carattere e la sua simpatia sono stati molto apprezzati non solo dagli opinionisti Gianni e Tina, ma dalla stessa conduttrice Maria De Filippi che ha deciso di dargli una seconda possibilità. Come andrà il suo percorso nel programma dedicato ai sentimenti? Riuscirà a trovare colei che potrà essere la compagna della sua vita? Non resta che seguire le nuove puntate per scoprirlo.