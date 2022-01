Manuel Bortuzzo non risparmia frecciatine a Katia Ricciarelli nella casa del GF Vip. C'è stato un tempo in cui tra i due regnava il sereno, l'armonia e la tranquillità. Nell'ultimo periodo, però, complici anche gli attacchi di Katia nei confronti di Lulù (fidanzata con Bortuzzo), la situazione è cambiata. E, in vista del compleanno di Katia, Manuel ha avanzato una proposta decisamente particolare per fare un regalo alla cantante lirica.

Manuel propone di nominare Katia come 'regalo' di compleanno

Il prossimo 18 gennaio sarà il compleanno di Katia, la quale festeggerà i suoi 76 anni all'interno della casa del GF Vip insieme ai compagni di gioco di questa edizione.

A ricordare tale ricorrenza ci ha pensato Giucas Casella che, in queste ore, parlando con Manuel Bortuzzo ha svelato che Katia festeggerà a mezzanotte durante la puntata del Reality Show condotto da Alfonso Signorini.

"Domani Katia farà il compleanno a mezzanotte in puntata", ha detto Giucas e la risposta di Manuel ha "spiazzato".

Bortuzzo, infatti, come regalo di compleanno ha proposto di mandare al televoto la cantante lirica, dato che in queste settimane è sempre stata tra quelle protette.

"Come regalo una bella nomination", ha esclamato Manuel che, a quanto pare, vorrebbe liberarsi della presenza di Katia dalla casa di Cinecittà.

Tuttavia, questa non è l'unica stoccata che Manuel ha lanciato nei confronti di Katia Ricciarelli in questi ultimi giorni di permanenza al GF Vip.

Manuel sbotta contro Katia Ricciarelli

Lo scorso lunedì sera, ad esempio, subito dopo la messa in onda della puntata condotta da Alfonso Signorini, la cantante lirica ha cominciato a sbottare per i piatti da lavare, che erano stati lasciati sporchi dai vari inquilini nel lavandino.

In piena notte, quindi, Katia non ha perso occasione per mettersi a fare discussioni polemizzando anche contro la principessina Lulù.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Anche in quel caso, la reazione di Manuel non si è fatta attendere e sebbene non si sia fatto sentire dalla diretta interessata, ha esclamato un sonoro: "Non scassare la mi...", rivolto proprio alla cantante lirica.

Manuel e Katia sempre più distanti al GF Vip

Insomma il clima tra i due sembra non essere più quello idilliaco dei primi tempi, quando la Ricciarelli considerava Manuel una sorta di "figlioccio" all'interno della casa del GF Vip.

La stessa cantante ha ammesso di aver notato un cambiamento in Manuel, al punto da arrivare a dire che è come se lo vedesse "quasi cattivo" nei suoi confronti, rispetto a come si è presentato inizialmente.

Ci sarà un nuovo confronto in diretta tv al GF Vip oppure le strade tra i due inquilini intraprenderanno definitivamente percorsi diversi? Lo scopriremo nelle prossime settimane.