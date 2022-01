Sono passati 4 mesi da quando la casa del Grande Fratello Vip 6 ha spalancato le sue porte ai concorrenti di questa edizione e gli animi si fanno sempre più accesi. Gli scontri e i battibecchi sono ormai all'ordine del giorno e la casa è chiaramente divisa in due gruppi. Per chi segue il reality, ormai è chiaro, per esempio, che da parte del nuotatore Manuel Bortuzzo ci sia un po' di insofferenza nei confronti di Katia Ricciarelli. Nelle scorse ore, il fidanzato della princess Lulù ha letteralmente sbottato contro la cantante lirica.

Manuel Bortuzzo perde la pazienza con Katia Ricciarelli: 'Vai a letto'

Subito dopo la puntata andata in onda ieri sera, venerdì 14 gennaio, i vipponi hanno deciso di cucinare la pasta al sugo. Terminata la cena a tarda notte, sono rimasti i piatti da lavare. La cantante Katia Ricciarelli ha iniziato a lamentarsi proprio per le stoviglie sporche e ha chiesto ai suoi coinquilini una mano nelle pulizie. A risponderle è stato proprio Manuel Bortuzzo. Il nuotatore le ha detto: "Finiamo di fumare e arriviamo. Chi ha mangiato se ne è andato a dormire...finiamo di mangiare e arriviamo." Nonostante ciò, Katia Ricciarelli è andata avanti con le sue lamentele e a un certo punto Manuel, non potendone più, ha sbottato con un tono tra l'ironico e l'infastidito: "Katia, Va' a letto, va'!

E non scassare la minc*ia!".

Animi sempre più tesi nella casa del Grande Fratello Vip 6 tra i vipponi

Il Grande Fratello Vip 6 riscuote un enorme successo sui social. In particolare nel corso delle varie dirette, su Twitter l'hashtag della trasmissione è sempre in tendenza e spesso addirittura al primo posto nel mondo. Sui social sono milioni i commenti e le reazioni anche divertenti riguardanti quello che accade in puntata.

Il conduttore Alfonso Signorini, poi, al termine di ogni diretta, mostra sempre ai vipponi in casa i tweet più divertenti della serata.

Anche di fronte all'inaspettata reazione di Manuel Bortuzzo nei confronti della soprano Katia Ricciarelli, i telespettatori non sono di certo rimasti in silenzio e immediatamente, sul web, si sono scatenati in commenti e tweet.

Tra le numerose reazioni degli utenti c'è chi si trova d'accordo con le parole di Manuel e chi invece difende la cantante lirica.

Qualcuno per esempio ha scritto: "Manuel ci mancherai," un altro utente invece ha dichiarato: "Finalmente Manuel dice ciò pensa. Se sapesse quello che Katia ha detto alle sue spalle..." Tra I due coinquilini le cose sono iniziate a cambiare da quando Katia ha avuto un acceso litigio con Lulù, fidanzata di Manuel.

I due torneranno ad avere un rapporto cordiale e sereno? Non resta che aspettare per scoprire cosa accadrà.