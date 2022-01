Da quando Manuel si è fidanzato con Lulù, molte cose sono cambiate all'interno della casa del GF Vip. Alcuni rapporti d'amicizia che il ragazzo aveva stretto sin dall'inizio, ultimamente stanno scricchiolando e la "colpa" potrebbe essere proprio la vicinanza della principessina. Katia, ad esempio, non fa che criticare Bortuzzo alle spalle, protestando perché non chiude mai le porte dalle quali passa o mettendo bocca nella sua storia d'amore con Selassié.

Nuova frecciatina al nuotatore del GF Vip

Sembra non correre più simpatia tra due protagonisti assoluti della sesta edizione del GF Vip: Katia e Manuel non fanno altro che ignorarsi oppure criticarsi alle spalle, segno che il loro rapporto d'amicizia non sta vivendo un periodo idilliaco.

La cantante lirica si è esposta spesso in questi giorni per contestare l'atteggiamento poco collaborativo del ragazzo, arrivando a dire alcune cose che hanno fatto storcere il naso a molti spettatori del reality-show.

"Certo che come le apre le può anche chiudere le porte", ha ripetuto più volte Ricciarelli nell'ultima settimana.

La donna si è detta infastidita dal fatto che ogni volta che Bortuzzo attraversa il giardino per rientrare nella casa (o viceversa), qualcun'altro deve alzarsi per aprirgli la vetrata oppure chiuderla dopo il suo passaggio per evitare che entri il freddo.

Bortuzzo verso l'addio al GF Vip 6

Davide ha provato a spiegare a Katia che se Manuel non chiude le porte dalle quali passi è solo perché non ci arriva in quanto per terra c'è una pedana che lo collega a tutte le zone della casa, ma la donna non ha voluto sentire ragioni e ha continuato a prendersela col giovane.

La mattina del 3 gennaio, ad esempio, alcuni attenti fan del GF Vip hanno intercettato l'ennesima frecciatina di Ricciarelli al 22enne.

Dopo essersi alzata per aprire la vetrata a Bortuzzo, la cantante ha notato che ci è riuscito da solo ed ha esclamato con tono ironico: "C'hai una forza stamattina".

Lo sportivo non ha risposto alla battuta della coinquilina, anzi l'ha proprio ignorata, e quindi lei si è rivolta a Soleil ed ha detto: "Questo qua sta ormai al caffè".

Secondo Katia, dunque, Manuel non ce la fa più a vivere recluso tra quattro mura e non vede l'ora di tornare alla sua vita di sempre, fatta di allenamenti e soprattutto lontana dalle telecamere.

A metà gennaio il ritiro di Manuel dal GF Vip

Katia si è esposta più volte ultimamente per criticare Manuel e come si sta comportando da quando fa coppia fissa con Lulù.

Parlando con Giucas, ad esempio, la cantante si è detta certa del fatto che la principessina non è la persona giusta per Bortuzzo e che fuori dalla casa tra loro non funzionerà. "Non è neanche bella, non so come lui faccia a starci insieme", ha detto Ricciarelli in uno sfogo che ha fatto arrabbiare parecchi fan della "fatina" del GF Vip 6.

Un pensiero che condivide anche Manila, è che il nuotatore è cambiato tanto da quando si è legato a Lucrezia, perché è come se avesse volontariamente messo da parte le amicizie che ha costruito nei mesi scorsi per vivere in simbiosi con la nuova fidanzata.

Nonostante accanto a Selassié sia felicissimo, Manuel ha preannunciato che sta per lasciare il gioco.

"Vado via il 14 o il 17 gennaio.

Pensavate che rimanevo fino a marzo? No", ha fatto sapere il giovane nei giorni scorsi.

L'addio del bel nuotatore al reality Mediaset, dunque, è imminente: dopo aver trascorso il Natale e il Capodanno tra le mura di Cinecittà, Bortuzzo è pronto a riprendere possesso della propria vita e dei rapporti che ha lasciato in sospeso ormai più di quattro mesi fa (compreso quello con l'amico fidato Aldo Montano).