Da diverse settimane non è più un concorrente del Grande Fratello Vip 6 eppure Alex Belli continua ad essere uno dei protagonisti indiscussi di questo reality. L'ex attore della soap opera Centovetrine sta facendo mormorare il mondo del web e non solo per alcuni tweet che ha pubblicato nelle scorse ore sul suo account. Protagonista del presunto triangolo amoroso insieme a Soleil Sorge e a sua moglie Delia Duran, ha lanciato una pesante stoccata ai vipponi rimasti nella casa del Grande Fratello Vip 6.

Alex Belli e le parole riservate ai vipponi ancora in gioco nel Reality: 'Manca l'alpha'

Alex Belli si è scagliato contro i vipponi che stanno continuando la loro esperienza all'interno del reality. Belli ha esordito scrivendo: "Tappezzerie e Ansiaman di acchiappaclip, che si chiedono perché ci sono blocchi su di me." Poi, ha aggiunto: "Preoccupatevi perché non ci sono blocchi su di voi e fatevi due domande". L'ex Jacopo Castelli di Centovetrine non ha esitato a lanciare alcune frecciatine ai suoi ex coinquilini. Il compagno di Delia Duran ha dichiarato che all'interno del reality condotto da Alfonso Signorini non vede un alpha. Belli ha parlato di: "Grande geriatrico o grande washing distesi".

Intanto, pare sia saltato l'ingresso nella casa più spiata d'Italia di sua moglie Delia Duran.

Delia Duran diventerà una concorrente del reality targato Mediaset?

Sembrava ufficiale l'ingresso di Delia Duran nella casa del Grande Fratello Vip 6. La donna in quarantena da diversi giorni aveva mostrato l'esito negativo del suo ultimo tampone.

Delia sarebbe dovuta diventare una concorrente del reality questa sera, lunedì 3 gennaio insieme all'attore indiano Kabir Bedi, protagonista del personale di Sandokan nel lontano 1976. Dalle storie postate da Alex Belli nelle scorse ore, pare che l'ingresso della donna sia stato rimandato o addirittura sia definitivamente saltato.

Il suo compagno Alex ha postato i festeggiamenti di Capodanno e tra brindisi e balli è apparsa anche Delia Duran. Come staranno davvero le cose? Delia sarà una nuova concorrente del Grande Fratello Vip 6? Non resta che aspettare le nuove puntate per scoprire che cosa accadrà? Intanto, ecco alcune anticipazioni della diretta del 3 gennaio. La prima puntata del nuovo anno non sarà esente dall'eliminazione, poi ci sarà come anticipato l'ingresso di Kabir Bedi e non mancheranno le sorprese per i vipponi. Assente l'opinionista Sonia Bruganelli che sarà sostituita dalla showgirl Laura Freddi, opinionista per una sera del noto reality targato Mediaset condotto da Alfonso Signorini. La donna affiancherà Adriana Volpe.