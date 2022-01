Prosegue l'appuntamento settimanale con gli episodi di "Una vita", la soap opera spagnola che nel corso di questo 2022 concluderà la propria messa in onda anche in Italia.

Le anticipazioni inerenti le puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 17 a sabato 22 gennaio svelano tante novità, fra cui i ricatti subiti da Antonito da parte di un individuo misterioso, l'aiuto di Fabiana agli Olmedo per la riapertura del ristorante e la disperazione di Lolita per avere quest'ultima delle foto di Natalia e Antonito.

Lolita è avvilita per la scoperta degli scatti che ritraggono Antonito assieme a Natalia

Felipe è su tutte le furie a causa della pubblicazione dell’articolo sul giornale Adelantado e per il fatto che la dark lady ha presentato la richiesta di grazia al sovrano. Nonostante Lolita sia avvilita per aver scoperto delle foto che ritraggono Natalia e Antonito, Ramon e Carmen la tranquillizzano sostenendo che si tratta sicuramente di un piano architettato da uno dei suoi suo rivali politici.

Mentre Aguado comunica agli Olmedo di voler organizzare una colletta finalizzata alla riapertura del loro locale a tempo pieno, Josè Miguel fa una scenata ad Alodia davanti a tutti in strada, ma subito dopo spiega alla giovane che si è trattato di una montatura per far capire a Susana che fra di loro non vi è alcun rapporto sentimentale.

Lolita scopre degli scatti che ritraggono Antonito in compagnia di Natalia

Lolita e Antonito hanno una accesa discussione per avere la stessa ricevuto una busta contenente delle foto ritraenti l'uomo in compagnia di Quesada. Intanto Camino invia una lettera ad Anabel in cui le rende noto di non riuscire a riscuotere l’eredità di Cortés; la giovane vuole che Miguel si occupi della faccenda.

Mentre i Dominguez ricevono in dono un grande baule, Muniz de Olmedo dissuade Fabiana a non raccogliere più il denaro per la riapertura del ristorante. Marcos obbliga Anabel a raccontare a Miguel tutta la verità circa i suoi precedenti con Quesada. La ragazza non accetta e minaccia il genitore di riferire a Olmedo anche il motivo per il quale Carlos Armijo è deceduto.

Genoveva corrompe un prelato

La dark lady offre dei soldi a un arciprete, affinché quest'ultimo la aiuti ad uscire di prigione. Intanto Miguel, sebbene piuttosto perplesso, accetta l'incarico di rappresentare la società di Marcos e Aurelio.

Antonito chiede a Natalia di vedersi al fine di chiarire le cose una volta per tutte, ma, al posto della donna, si presenta uno sconosciuto che gli fa vedere alcuni scatti che ritraggono Palacios e Natalia nell'abitazione di quest'ultima. Intanto Anabel dice a Olmedo di aver abbandonato Quesada all’altare.

Antonito subisce dei ricatti da un individuo misterioso

Antonito viene ricattato da un individuo misterioso, il quale si serve di alcuni scatti che ritraggono l'uomo assieme a Natalia.

Palacios accusa la donna di aver tentato di sedurlo al fine di ricattarlo, ma Quesada fa finta di non sapere niente.

Nel momento in cui Felipe viene a sapere che Genoveva è stata assolta da ogni accusa e che quindi non sarà fatta giustizia per la morte di Marcia, l'uomo finisce per aggredire un funzionario, ragion per cui finisce in prigione.

Nel frattempo Mendez e Liberto cercano di convincere Ramon a rivolgersi ad Antonito per far scarcerare Alvarez-Hermoso.