Una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del Grande Fratello Vip è certamente Soleil Sorge. La ragazza, fin dal suo ingresso nella casa, si è contraddistinta per aver creato dinamiche, aver litigato con vari concorrenti e anche per il suo flirt con Alex Belli. Nonostante questo animo apparentemente duro, Soleil nasconde una grande fragilità che proprio in queste ore ha dimostrato, lasciandosi andare alle lacrime in un momento di sconforto.

GF Vip, il momento di sconforto di Soleil

Nelle ultime settimane, gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip non stanno vivendo momenti semplici.

Tensioni e litigi sono sempre nell'aria e nella scorsa diretta, i concorrenti hanno assistito a parecchi scontri, anche con Sorge. Soleil ha dimostrato di avere carattere, è stata paziente e si è fatta scivolare addosso le accuse da parte di Lulù e Sophie, con la quale ha discusso proprio oggi, accusandola di essere incoerente. Complice la litigata con Codegoni e la reclusione da oltre quattro mesi, Soleil è scoppiata in lacrime, vivendo un momento di puro sconforto. La ragazza si è seduta sul divano e ha iniziato a piangere, cercando di risolvere il suo momento di crollo emotivo totalmente da sola. Soleil si è poi rifugiata sotto le lenzuola continuando a piangere e scatenando così la reazione dei suoi fans che sul web continuano a sostenerla.

In casa, invece è arrivata la furia di Manila Nazzaro che è sbottata contro chi sostiene che Soleil sopporta bene le critiche e le tensioni: "Basta con questa storia che lei è forte, non lo è sempre. Prima ha pianto e non lo vede mai nessuno".

Grande Fratello, Alex Belli manda un messaggio di sostegno a Soleil

Alex Belli, altro protagonista di questa edizione del Grande Fratello Vip, vedendo Soleil Sorge in un momento di sconforto, ha deciso di dedicarle un post su Twitter per sostenerla.

Il post in questione recitava: "Sono con te. Telepaticamente. Quando eravamo lì dentro da soli, solo io e te contro tutti. E ancora a oggi, nonostante io non sia lì con te fisicamente, c'è la mia forza e il mio sostegno nel lottare le energie negative che aleggiano nella casa. Non mi sono mai staccato". L'ex attore di Centovetrine ha poi scritto un altro post, presumibilmente associato alla litigata in diretta avuta con Alessandro Basciano, dicendo: "In verità vi dico la gestione dell'intrattenimento è l'arte di tenere attenzione di chi guarda, che sia un palco, una serie tv o un programma televisivo. Tutto il resto è noia, tempo al tempo...". Chissà come Alessandro, che nel frattempo ha chiesto a Sophie di diventare la sua fidanzata, reagirà a queste nuove frecciatine lanciate da Belli.