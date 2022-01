Nella casa del Grande Fratello Vip non mancano mai gli scontri tra i protagonisti. Dopo alcuni dissapori tra Lulù e Soleil, nelle scorse ore gli animi si sono accesi tra la nota soprano Katia Ricciarelli e l'ex Miss Italia Manila Nazzaro. La lite, scattata per un motivo banale, ha creato diversi dissapori.

GF Vip, la lite tra Nazzaro e Ricciarelli

Katia Ricciarelli, una delle principali protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip, nelle ultime ore si è arrabbiata nei confronti di Manila Nazzaro.

Tutto è nato da un banale episodio: la showgirl infatti non ha svegliato Katia, che per tale motivo è arrivata a pensare che l'ex Miss Italia abbia poca considerazione di lei.

Di questo si è sfogata con Soleil affermando: “Io sono fatta cosi! Ci sono le nomination, votatemi ma non mi rompete le scatole! Lasciatemi in pace, per me l'amicizia è un'altra cosa”.

Queste dure parole hanno ovviamente provocato la reazione all'ex Miss Italia la quale ha replicato dicendo: “Mon mi puoi dire che non sono una tua amica solo perché non sono venuta a svegliarti. Eddai, basta, ci resto male anche io allora, perdonami”.

Ciò non è bastato a placare gli animi della soprano che, ancora infuriata, ha replicato: “Non urlare, adesso basta, me ne vado”, abbandonando così la conversazione per recarsi nella sua stanza.

Prontamente l’influencer Soleil è intervenuta tentando di placare gli animi e fornendo una spiegazione a Manila: “Sta poco bene e quindi si agita, non iniziamo a discutere tra di noi.

Non ci devi rimanere male, cerca di comprendere Katia che sta male e quindi diventa nervosa. Tu fai pure troppo ed è questo che ti fa stare male. È solo nervosa, non prendertela”.

Grande Fratello, Alex Belli manda una frecciatina ai concorrenti del reality

Intanto da fuori dalla casa Alex Belli continua a prendere parte alle dinamiche di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nonostante sia stato squalificato qualche settimana fa per aver violato il regolamento e aver abbracciato sua moglie Delia, l’attore continua a intervenire spesso sulle vicende della casa.

In alcune circostanze i concorrenti hanno anche criticato gli autori per il troppo spazio dato a Belli nei blocchi in prima serata. A seguito delle critiche di ricevute da parte degli altri partecipanti del GF Vip, Alex ha scritto un post dicendo:“Concorrenti che si chiedono perché ci siano blocchi su di me.

Preoccupatevi perché non ci sono blocchi su di voi e fatevi due domande. La verità è che vedo solamente dei Beta, Epsilon, Nata e Lu, ma senza un vero Alpha, siete solamente un grande generico”.

Chissà come reagiranno i 'vipponi' quando (e se) Alfonso Signorini deciderà di mandare in onda queste polemiche frecciatine che Belli ha riservato nei confronti dei suoi ex compagni del Grande Fratello Vip.