Katia Ricciarelli è finita al centro di una polemica mediatica: la concorrente del GFVip ha commesso una gaffe su Manuel Bortuzzo. Tale criticata non sarebbe passata inosservata all’ex gieffino Aldo Montano: il campione olimpico, sui social, avrebbe messo alcuni “like” a dei post in cui veniva attaccata la cantante lirica.

L’episodio incriminato

Nel pomeriggio di domenica 2 gennaio, Katia ha attaccato Manuel. Tutto è partito da una porta lasciata aperta. La cantante lirica stava giocando a carte in veranda con Manila, quando il nuotatore ha deciso di andare a prendere una boccata d’aria in giardino.

Vedendo la porta aperta, l’ex moglie di Pippo Baudo si è alzata e l’ha chiusa. Una volta tornata al suo posto, però, si è lamentata: “Come l’ha aperta poteva chiuderla”. L’ex Miss Italia anziché contraddire la coinquilina ha cercato di concentrare l’attenzione sulla partita che stavano effettuando. Ricciarelli, però, ha continuato ad esprimere il suo disappunto.

Il gesto dell’ex gieffino

Ovviamente, i commenti di Katia Ricciarelli e il silenzio di Manila Nazzaro non sono passati inosservati ai telespettatori della diretta h24. Su Twitter, alcuni utenti hanno attaccato le due coinquiline. Nel dettaglio, un utente ha fatto notare che per andare in giardino c’è una rampa, quindi Manuel una volta uscito non può richiudere la porta.

Per questo motivo l’utente in questione ha chiosato: “Che schifo”. Un altro telespettatore ha parlato di “cattiveria inaudita”. In un secondo momento, i fan del Reality Show hanno riportato i commenti contro Manuel Bortuzzo sulla pagina social di Aldo Montano. L’ex gieffino anziché glissare, ha messo dei “like” ai commenti contro Manila e Katia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A quel punto alcuni telespettatori hanno continuato a lanciare frecciatine. Un utente ha sostenuto che Manila da quando sia uscito Aldo, ha iniziato a prendere di mira il 22enne di Treviso. Per quanto riguarda Katia, alcuni sono convinto che ce l’abbia con lui solamente perché ha intrapreso una relazione con Lulù Selassié.

Montano potrebbe avere un confronto con le ex coinquiline

Lunedì 3 gennaio, su Canale 5, verrà trasmessa la 31ª puntata del GFVip. Non è escluso che Aldo Montano non dia vita ad un confronto a distanza con Ricciarelli-Nazzaro. D’altronde l’ex gieffino, si è già reso protagonista di un confronto-scontro con Alex Belli. Anche in quel caso la polemica era nata per via di un commento fatto in una diretta social sul triangolo Sorge-Belli-Duran. Durante la diretta i due ex coinquilini stavano per scontrarsi duramente, tanto che Aldo ha chiesto al conduttore del reality show di non voler fare certi teatrini.