Lunedì 27 dicembre, su Canale 5, è andata in onda la 30^ puntata del GFVip. Durante la diretta è scoppiato il caos a causa di una clip mostrata da Signorini: Manila Nazzaro si è scontrata con Lulù Selassié per via della scarsa collaborazione nelle faccende domestiche. L'attacco, però, è stato mal digerito dalla sorella minore Clarissa (ex gieffina). In seguito alla stoccata della 19enne, su Instagram, è intervenuto Lorenzo Amoruso che ha difeso a spada tratta l'ex Miss Italia.

L'accaduto

Il giorno prima della diretta del Reality Show, Manila ha rimproverato Lulù.

Il motivo? A detta dell'ex Miss Italia, la 23enne non collabora nelle pulizie della casa. Secondo Manila, Lulù è inaffidabile e tutte le volte che deve pulire dice di stare male. Come spiegato dall'ex Miss Italia, dopo tre mesi la situazione sarebbe diventata insostenibile. Dal conto suo, però, la principessa ha precisato di avere più volte lavato il bagno senza l'aiuto di nessuno.

Lo scontro tra Lulù e Manila non è passato inosservato a Clarissa. Di conseguenza, su Instagram, la sorella di Jessica e Lulù ha detto la sua prima della 30^ puntata del GFVip: "Di vipere travestite da angioletti ne è pieno il mondo. Ma tu, cara Manila, detieni il primato".

La stoccata di Lorenzo Amoruso

Durante la diretta, Clarissa Selassié dallo studio ha rincarato la dose su Manila Nazzaro.

La 19enne, ha tirato in ballo Francesca Cipriani e Soleil Sorge. A detta dell'ex gieffina, Nazzaro davanti si mostrerebbe amica di tutti mentre alle spalle sparlerebbe di tutti. Nel post-puntata, Lorenzo Amoruso ha spezzato una lancia a favore di Manila. Scendendo nel dettaglio, l'ex calciatore ha sparato a zero sulla sorella di Lulù e Jessica: "Piccola Clarissa e non dico 'piccola' per la tua età..." Il diretto interessato ha sostenuto che la 19enne all'interno della casa più spiata d'Italia abbia dimostrato di non essere all'altezza di alcuni dei suoi coinquilini.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Inoltre, Amoruso ha chiosato: "Non meriti altri commenti". Come un fiume in piena il compagno di Manila Nazzaro ha lanciato delle bordate all'ex gieffina: "Ti commenti da sola per la tua inutilità e la tua pochezza come persona e come bimba viziata".

Manila in lacrime

In seguito allo scontro a distanza con Clarissa Selassié, Manila Nazzaro ha avuto un crollo emotivo.

L'ex Miss Italia è scoppiata in lacrime e ha confidato di non essere come è stata descritta dall'ex coinquilina. La diretta interessata ha rivelato di avere vissuto il tutto come un attacco personale, in quanto all'interno del GFVip si è sempre mostrata disponibile verso le Principesse d'Etiopia.

Infine, Manila ha precisato di non avere mai detto nulla di male su Soleil e Francesca.